8 Ocak Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’nin Litresi Kaç TL?

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişkenlik ve vergi düzenlemeleri ile birlikte sürekli bir değişim göstermeye devam ediyor. Sürücüler, 8 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durumu merak ediyor. Peki, bu dönemde akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte detaylar.

ÖTV Düzenlemesi ile Fiyatlar Artış Gösterdi

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etti. Geçtiğimiz aralık ayında motorin fiyatına 2 TL, benzin fiyatına ise 2,02 TL ve 83 kuruş indirim uygulanmıştı. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte benzin ve motorinde uygulanan ÖTV oranı yüzde 6,95 artırıldı. Bu güncellemeyle birlikte, benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 8 kuruş yükseldi.

Petrol Fiyatlarının Seyri

Brent petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen dalgalı bir seyir izlemekte. Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini azaltıyor. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 60.29 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyebilir.

İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları

8 Ocak itibarıyla Türkiye'nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzinin litresi 53.17 TL, motorinin litresi 54.58 TL, LPG'nin litresi ise 29.03 TL.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzinin litresi 52.97 TL, motorinin litresi 54.38 TL, LPG'nin litresi 28.40 TL.

Ankara: Benzinin litresi 54.00 TL, motorinin litresi 55.58 TL, LPG'nin litresi 28.92 TL.

İzmir: Benzinin litresi 54.33 TL, motorinin litresi 55.91 TL, LPG'nin litresi 28.85 TL.

Yeni zamlar, yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Sürücüler, bu fiyat değişikliklerini dikkatle takip ederken, piyasalardaki gelişmeler de fiyatların seyri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.