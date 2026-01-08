GAP Bölgesi’nde Pilot İlçeler İçin Kalkınma Programı Başlıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 9 ilde seçilen pilot ilçelerde ekonomik kalkınmayı ve yerel üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir kalkınma programı başlattı. Bu program, yerel istihdamın artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve yerel üretim potansiyelinin güçlendirilmesi üzerine odaklanacak.

Programın Kapsamı ve Hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen bu program, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yönetiliyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bu projede, her ilde belirlenen pilot ilçelere yönelik çeşitli ekonomik destek programları geliştirilecek. Hedef, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve ekonomik ile sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek için çok sektörlü, sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaktır.

Yerel Değerlerin Ekonomiye Kazandırılması

Program, bölge halkının refah düzeyini artırmayı amaçlamakta ve her ilçeye özgü geleneksel değerlerin modern bir bakış açısıyla ekonomik fırsatlara dönüştürülmesini öngörmektedir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımdan turizme, sanayiden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede eş zamanlı yatırımları sürdüreceklerini ve bu yatırımların kırsal alanlardaki refahı artırmayı hedeflediğini belirtti.

GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı

Maral, GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı'nın hayata geçirileceğini ve bu programın ilçe bazında önemli bir gelir kaynağı oluşturacağına inandığını ifade etti. Programın temel amacı, her ilçenin kendi potansiyeli ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine yönelik özel projelerin uygulanmasıdır. Bu kapsamda, kooperatiflerin e-ticaret ağlarına entegrasyonu ve coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası sertifika alması gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Batman Kozluk Pilot İlçesi Olarak Seçildi

Uygulamanın ilk pilot ilçesi olarak Batman Kozluk seçilmiştir. Maral, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Kozluk domatesi ile programın başlatıldığını duyurdu. Pilot uygulama ile birlikte, bölgedeki diğer ilçelere de zamanla benzer desteklerin sunulması planlanmaktadır. Özellikle, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üzüm yetiştiriciliği gibi ekonomik potansiyeli yüksek alanların desteklenmesine yönelik kapsamlı programlar devreye alınacaktır.

İlçe Seçiminde Derin Analizler Yapıldı

Maral, ilçelerin belirlenmesinde derin analizler yapıldığını ve her ilçenin çevresindeki ekonomik etkisinin de dikkate alındığını söyledi. Bir ilçeye yatırım yapılmasının, o bölgedeki ekonomik hareketliliği artırarak çevresindeki diğer ilçeleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Bu yaklaşım, cazibe merkezi oluşturma perspektifi ile değerlendirilmektedir. Böylece, ekonomik dokunuşların izlenebilirliğini sağlamak için gerekli göstergelerin oluşturulması hedeflenmektedir.