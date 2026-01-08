Aydın Valiliği'nden Domuz Eti İddialarına Açıklama

Aydın Valiliği, son günlerde yerel ve ulusal medyada yayımlanan 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldığı' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilik, konuyla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekerek, iddiaların 2015 yılına ait bir olaya dayandığını belirtti.

2015 Yılına Ait İddialar

Aydın Valiliği, C.C. isimli bir şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini öne sürdüğü 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki açıklamasının, güncel bir durum olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade etti. Valilik, yapılan incelemelerde bu iddianın yalnızca geçmişte yaşanan bir olayla sınırlı kaldığını ve 2015 yılı içerisinde bu konuda herhangi bir ihbar veya resmi başvuru yapılmadığını vurguladı.

2016 Yılı Denetimleri

Ayrıca, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Valilik, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz etinin tespit edildiğini ve bu nedenle ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Bu durum, kamu sağlığının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Denetimleri

Valilik, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması adına kontrol ve denetim faaliyetlerinin il genelinde titizlikle sürdüğünü ifade etti. Bu bağlamda, Aydın Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen denetimlerin, gıda güvenliği konularında yüksek standartların sağlanmasını hedeflediği belirtildi. Kamuoyuna açıklamada bulunan yetkililer, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.