8 Ocak 2026 Televizyon Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağına dair merakları artarken, 8 Ocak 2026 yayın akışı da netleşti. ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D gibi popüler kanallarda farklı türlerde birçok yapım izleyicilerin beğenisine sunulacak. Akşam saatlerine yaklaşırken, izleyicilerin hangi programı seçecekleri konusunda karar vermeleri giderek önem kazanıyor. İşte akşamın yayın akışı detayları.

ATV Yayın Akışı

ATV, 8 Ocak günü geniş bir program yelpazesine sahip. Günün başlangıcında kahvaltı haberleri ile izleyicilere merhaba diyen kanal, ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile devam edecek. Öğle saatlerinde 'atv Gün Ortası' ve 'Mutfak Bahane' ile izleyicilere farklı içerikler sunulacak. Akşam saatlerinde ise 'Esra Erol'da' programı ile günün sıcak gelişmeleri paylaşıldıktan sonra, 'atv Ana Haber' ile günün öne çıkan haberleri aktarılacak. Saat 20.00'de ise popüler yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekrana gelecek.

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D, bu akşam izleyicilere çeşitli yapımlar sunacak. Güne 'Yabancı Damat' dizisi ile başlayan kanal, ardından 'Neler Oluyor Hayatta?' programı ile devam edecek. Öğle saatlerinde 'Yaprak Dökümü' dizisi ekrana gelirken, 'Gelinim Mutfakta' programı da izleyicileri mutfak keyfiyle buluşturacak. Akşam saatlerinde ise 'Kanal D Ana Haber' ile günün önemli olayları aktarılacak. Saat 20.00'de 'Beyaz'la Joker' programı, ardından 22.15'te 'Nil'de Ölüm' dizisi izleyicilerin karşısına çıkacak.

NOW TV Yayın Akışı

NOW TV (FOX) kanalı, 8 Ocak akşamı izleyicilere farklı içerikler sunmayı planlıyor. Sabah saatlerinde 'İlk Bakış' ile günün başlangıcını yapacak olan kanal, 'Çalar Saat' ile haber akışını sürdürecek. Öğle saatlerinde 'Yasak Elma' dizisi izleyicilerle buluşacak. Akşam saatlerinde ise 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisi iki kez ekranlara gelecek, bu da izleyicilere programlarını planlama konusunda esneklik sağlayacak.

Show TV Yayın Akışı

Show TV, bu akşam izleyicilerine çeşitli programlar sunacak. Sabah saatlerinde 'Bahar' dizisi, ardından 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' ile devam edecek. Öğle saatlerinde 'Gelin Evi' programı ile evdeki mutfak yarışmaları izleyicilerle buluşacak. Akşam saatlerinde 'Show Ana Haber' yayınlandıktan sonra, saat 20.00'de 'Veliaht' dizisi ekranlara gelecek.

Star TV Yayın Akışı

Star TV, 8 Ocak akşamında izleyicilere eğlenceli programlar sunacak. Günün başlangıcında 'Aramızda Kalsın' programı ile izleyicilere merhaba diyecek kanal, ardından 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' ile devam edecek. Akşam saatlerinde 'Star Haber' ile günün gelişmeleri aktarılacak. Saat 20.00'de ise 'Hazine' dizisi izleyicilerin karşısında olacak.

TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1, 8 Ocak akşamında geniş bir program yelpazesi sunuyor. Sabah saatlerinde 'Kalk Gidelim' dizisi ile güne başlayacak olan kanal, ardından 'Adını Sen Koy' ve 'Alişan ile Hayata Gülümse' programlarıyla izleyicilere hitap edecek. Akşam saatlerinde 'Ana Haber' yayınlandıktan sonra, saat 20.00'de 'Çin Seddi' dizisi ekrana gelecek. Gece geç saatlerde ise 'Taşacak Bu Deniz' dizisi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TV8 Yayın Akışı

TV8, bu akşam zengin içerikleriyle izleyicilere merhaba diyecek. Güne 'Tuzak' dizisi ile başlayan kanal, ardından sağlık programı 'Ebru ile 8'de Sağlık' ile devam edecek. Saat 20.00'de ise 'Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026' programı ekranlara gelecek ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.