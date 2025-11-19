Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz

TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz

TikTok, yapay zekâ içeriklerine dair kontrolü kullanıcılara veriyor. Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar "Sizin İçin" akışında ne kadar yapay zekâ videosu görmek istediklerini kendileri belirleyebilecek.

Yayınlanma
14
TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz
Okunma Süresi: 2 dk

Sosyal medyada her geçen gün daha fazla yapay zekâ (YZ) destekli içerikle karşılaşırken, bu videoların gerçek olup olmadığını anlamak da giderek zorlaşıyor. Bu duruma çözüm getirmek isteyen TikTok, kullanıcı deneyimini daha güvenli ve kişiselleştirilmiş hale getirecek yeni bir özelliğini devreye sokuyor: Artık kullanıcılar, “Sizin İçin” akışında ne kadar yapay zekâ içeriği göreceklerini kendileri belirleyebilecek.

Yeni Özellik Ne Sunuyor?

TikTok’un duyurduğu bu yeni özellik, kullanıcıların algoritmaya müdahale ederek YZ içeriklerinin sıklığını azaltmalarını veya artırmalarını sağlıyor. Özellik, TikTok'un “Konuları Yönet” kısmına entegre edildi. Spor, müzik, yemek gibi konuların yanında artık “Yapay Zekâ İçerikleri” seçeneği de yer alıyor.

Bu sayede kullanıcılar:

Daha az yapay zekâ içeriği görmek için ayar yapabilecek,

İlgileniyorlarsa bu tür içeriklerin sayısını artırabilecek,

Kendi içerik deneyimini doğrudan yönetebilecek.

Nasıl Kullanılır?

TikTok Ayarları menüsüne girin.

İçerik Tercihleri” sekmesine tıklayın.

Konuları Yönet” bölümüne ulaşın.

Yapay Zekâ İçeriği” seçeneğini bulun.

Görmek istediğiniz yoğunluk düzeyini seçin.

Yapay Zekâ İçerikleri Etiketlenecek

TikTok, yapay zekâ videolarını şeffaf bir şekilde işaretlemek için ek adımlar da atıyor. Halihazırda uygulamada, YZ ile oluşturulan içeriklerin etiketlenmesi zorunlu. Ancak şimdi bu politikanın bir adım ötesine geçiliyor:

Görünmez Filigran Teknolojisi geliyor!
Bu teknoloji sayesinde TikTok, YZ içeriklerine yalnızca sistemin algılayabileceği şekilde gizli etiketler yerleştirecek. Bu, kullanıcıların etiketi silmesini veya değiştirmesini önleyecek, böylece platform hangi videonun yapay zekâ tarafından üretildiğini her zaman bilecek.

Neden Bu Adım Önemli?

Sora 2, D-ID, Runway gibi YZ video üretim araçlarının yükselişiyle, gerçek ile kurgu arasındaki çizgi iyice bulanıklaştı.

Sahte haberler, deepfake videolar ve yanıltıcı içerikler çoğalırken, kullanıcıların güvenliği ve bilinçli içerik tüketimi önem kazandı.

TikTok’un bu özelliği, kullanıcıların içerik üzerindeki kontrolünü artırarak dijital farkındalık oluşturuyor.

Sonuç: Sosyal Medyada “Gerçek”i Ayırt Etmek Artık Daha Kolay

TikTok’un bu adımı, hem içerik güvenliği hem de kullanıcı deneyimi açısından büyük bir yenilik. Özellikle dijital dünyada "gerçeklik algısı"nın giderek kaybolduğu bu dönemde, bireylerin gördüğü içeriği filtreleyebilmesi oldukça değerli.

#Tiktok Yapay Zekâ Videosu
#Tiktok Yeni Özellik
#Tiktok İçerik Ayarları
#Yapay Zekâ Videoları
#Sora 2
#Görünmez Filigran
#Konuları Yönet Özelliği
#Tiktok Aı İçerik Kontrolü
#Sosyal Medya Algoritma Ayarları
#Yapay Zekâ Etiketi Tiktok
