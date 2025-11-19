Dolar
İstanbul'da 20 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri

İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri

20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul’da birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı listeye göre bazı mahalleler saatlerce karanlıkta kalacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve saat bilgileri…

Yayınlanma
14
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
Okunma Süresi: 2 dk

20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesinti yaşanacak mahalleler, kesinti saatleri ve süresi önceden ilan edilerek vatandaşların hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yapılan duyuruda, özellikle iş yerleri, sanayi bölgeleri ve ev kullanıcılarının tedbirli olmaları istendi. Kesintilerin büyük kısmı sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

Kesinti Olacak İlçeler ve Saat Aralıkları

1. Esenyurt

Saat: 09:00 – 15:00

Mahalleler: Mehterçeşme Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi

Açıklama: Şebeke yenileme ve kablo bakım çalışmaları kapsamında yapılacak.

2. Avcılar

Saat: 10:00 – 16:00

Mahalleler: Denizköşkler, Cihangir

Açıklama: Planlı trafo değişim çalışması yapılacak.

3. Bağcılar

Saat: 08:30 – 13:30

Mahalleler: Kirazlı, 100. Yıl Mahallesi

Açıklama: Kablo yenileme çalışmaları nedeniyle geçici kesinti uygulanacak.

4. Küçükçekmece

Saat: 09:30 – 17:00

Mahalleler: Halkalı Merkez, Atakent

Açıklama: Elektrik şebekesi bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

5. Bahçelievler

Saat: 12:00 – 18:00

Mahalleler: Şirinevler, Siyavuşpaşa

Açıklama: Enerji nakil hattı çalışması nedeniyle planlı kesinti.

6. Başakşehir

Saat: 10:00 – 14:00

Mahalleler: Kayabaşı, Altınşehir

Açıklama: Planlı bakım ve şebeke kontrol çalışmaları kapsamında.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

BEDAŞ yetkilileri, kesinti sırasında elektronik cihazların fişten çekilmesini ve elektrik geldiğinde olası voltaj dalgalanmalarına karşı önlem alınmasını öneriyor. Ayrıca kesintilerin zamanından önce sona erebileceği ya da teknik zorunluluklarla uzayabileceği de belirtildi.

Kesintilerle ilgili anlık bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilir. Ayrıca kesintiler e-Devlet üzerinden de takip edilebiliyor.

Kesinti Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kesinti neden yapılıyor?
Altyapı iyileştirme, bakım ve arıza önleme çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler uygulanıyor.

Elektrik ne zaman gelir?
Açıklanan saat aralığında çalışmalar tamamlanırsa elektrik tekrar verilecek. Ancak teknik sebeplerle bu süre uzayabilir.

İş yerleri ne yapmalı?
Elektrik kesintisinden etkilenebilecek iş yerlerinin, jeneratör gibi alternatif kaynakları hazır bulundurması tavsiye ediliyor.

Sonuç: Hazırlıklı Olun!

20 Kasım’da İstanbul’un birçok bölgesi elektrik kesintisi yaşayacak. Günlük yaşamın aksamaması için vatandaşların önceden tedbir alması büyük önem taşıyor. Kesintinin olacağı saatlerde telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların şarjının tam olması, buzdolabı gibi cihazların kapağının sık açılmaması da önerilenler arasında.

BEDAŞ, planlı kesintilerin kullanıcı memnuniyeti ve daha sağlıklı bir enerji altyapısı için yapıldığını vurgularken, kesinti sonrası hizmet kalitesinin artacağını belirtiyor.

