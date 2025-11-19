19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın en çok beklenen çekilişlerinden biri olan Sayısal Loto’nun 139. çekilişi, 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşti. Çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin talihlisine ulaşamaması nedeniyle devrettiği duyuruldu. Kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve tüm çekiliş detayları haberimizde.

Kazanan Numaralar (19 Kasım 2025)

5 – 15 – 59 – 61 – 82 – 86

Joker: 62

SüperStar: 69

Büyük İkramiye Yine Devretti

Toplam ikramiye tutarı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Ancak 6 bilen çıkmadığı için 363 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti. Bu gelişme, bir sonraki çekilişte rekor katılım beklentisini beraberinde getiriyor.

Kategorilere Göre Kazananlar ve İkramiye Tutarları

Kategori Kazanan Sayısı Kişi Başına İkramiye 6 bilen Devir 363.011.039,16 TL 5 + Joker 0 0 TL 5 bilen 2 kişi 6.477.769 TL 4 bilen 222 kişi 13.313,2 TL 3 bilen 9.200 kişi 803,1 TL 2 bilen 145.185 kişi 76,3 TL

SüperStar Seçeneği Sonuçları

SüperStar işaretleyen talihliler için ek ödüller şu şekilde dağıtıldı:

SüperStar Kategorisi Kazanan Sayısı Kişi Başına İkramiye 6 + SüperStar 0 0 TL 5 + 1 + SüperStar 0 0 TL 5 + SüperStar 0 0 TL 4 + SüperStar 4 665.660 TL 3 + SüperStar 32 80.310 TL 2 + SüperStar 425 1.200 TL 1 + SüperStar 3.040 120 TL 0 + SüperStar 7.013 60 TL

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi, 23 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da gerçekleşecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar biletlerini Milli Piyango Online üzerinden veya yetkili bayilerden satın alabilirler.