Dolar
42,4475 %0.18
Euro
48,8911 %-0.13
Gram Altın
5.519,34 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

19 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye bir kez daha devretti. 363 milyon TL’yi aşan dev ikramiye bir sonraki çekilişe taşınırken, kazandıran numaralar ve SüperStar sonuçları da açıklandı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın en çok beklenen çekilişlerinden biri olan Sayısal Loto’nun 139. çekilişi, 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşti. Çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin talihlisine ulaşamaması nedeniyle devrettiği duyuruldu. Kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve tüm çekiliş detayları haberimizde.

Kazanan Numaralar (19 Kasım 2025)

5 – 15 – 59 – 61 – 82 – 86

Joker: 62

SüperStar: 69

Büyük İkramiye Yine Devretti

Toplam ikramiye tutarı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Ancak 6 bilen çıkmadığı için 363 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti. Bu gelişme, bir sonraki çekilişte rekor katılım beklentisini beraberinde getiriyor.

Kategorilere Göre Kazananlar ve İkramiye Tutarları

KategoriKazanan SayısıKişi Başına İkramiye
6 bilenDevir363.011.039,16 TL
5 + Joker00 TL
5 bilen2 kişi6.477.769 TL
4 bilen222 kişi13.313,2 TL
3 bilen9.200 kişi803,1 TL
2 bilen145.185 kişi76,3 TL

SüperStar Seçeneği Sonuçları

SüperStar işaretleyen talihliler için ek ödüller şu şekilde dağıtıldı:

SüperStar KategorisiKazanan SayısıKişi Başına İkramiye
6 + SüperStar00 TL
5 + 1 + SüperStar00 TL
5 + SüperStar00 TL
4 + SüperStar4665.660 TL
3 + SüperStar3280.310 TL
2 + SüperStar4251.200 TL
1 + SüperStar3.040120 TL
0 + SüperStar7.01360 TL

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi, 23 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da gerçekleşecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar biletlerini Milli Piyango Online üzerinden veya yetkili bayilerden satın alabilirler.

#Büyük İkramiye Devretti
#Loto Kazanan Numaralar
#Milli Piyango
#Mpi Çekiliş
#Şans Oyunları
#Sayısal Loto Sonuçları
#Süperstar Sonuçları
#19 Kasım 2025 Loto
#2025 Sayısal Loto
#Dev İkramiye
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
#Genel / 19 Kasım 2025
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
#Genel / 19 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
18 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Sahibini Bulamadı
18 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Sahibini Bulamadı
Genel
Tarım ve Orman Bakanlığı 496 Personel Alımı Yapacak! İşte Kadro Dağılımı, Başvuru Koşulları ve Süreç Detayları
Tarım ve Orman Bakanlığı 496 Personel Alımı Yapacak! İşte Kadro Dağılımı, Başvuru Koşulları ve Süreç Detayları
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
Acun Ilıcalı Açıkladı! Türkiye Güzeli Survivor Kadrosuna Dahil Oldu
Acun Ilıcalı Açıkladı! Türkiye Güzeli Survivor Kadrosuna Dahil Oldu
Logitech Siber Saldırıyı Doğruladı: 1,8 TB Veri Çalınmış Olabilir
Logitech Siber Saldırıyı Doğruladı: 1,8 TB Veri Çalınmış Olabilir
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft