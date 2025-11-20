Dolar
42,4475 %0.18
Euro
48,8911 %-0.13
Gram Altın
5.519,34 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı

Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve konakladıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, aile üyelerinin hastaneye kaldırılmasının ardından hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili olarak genişletildi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Fatih'teki bir otelde konaklayan Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek, geçirdikleri zehirlenme sonrası hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamışlardı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, otelin resepsiyon görevlisi ve otel sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği, ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

İşlemler ve Şüphelilerin Durumu

Otel sahibi H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" tedbirleri uygulanırken, diğer şüpheliler R.B. ve simitçi M.K. için de benzer adli kontrol tedbirleri alındı. Savcılığın tutuklama talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, otel sahibinin yetki ve sertifika kaydı bulunmayan bir ilaçlama şirketiyle çalıştığı belirlendi. Bu durum, olayın ciddiyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Olay Anına Dair Detaylar

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, resepsiyon görevlisinin ilaçlama sırasında odada oluşan kötü koku nedeniyle rahatsız olduğu ve otel dışına çıktığı ifade edildi. Ancak, daha sonra "şüpheli" olarak alınan ifadesinde bu durumu belirtmediği tespit edildi. Ayrıca, otel kapısının kilitli olduğu esnada Servet Böcek’in kapıyı açmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların da yardım ettiği, bu sırada resepsiyon görevlisinin gelerek kapıyı açtığı bilgisi ortaya çıktı. Bu detaylar, olayın gelişiminde önemli bir yer tutuyor.

#Böcek Ailesi
Yoğun Bakıma Kaldırılan Özer Ülken Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Yoğun Bakıma Kaldırılan Özer Ülken Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
#Gündem / 20 Kasım 2025
TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?
TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?
#Genel / 19 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
Gündem
Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor
Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor
TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz
TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz
19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft