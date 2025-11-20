Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve konakladıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, aile üyelerinin hastaneye kaldırılmasının ardından hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili olarak genişletildi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Fatih'teki bir otelde konaklayan Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek, geçirdikleri zehirlenme sonrası hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamışlardı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, otelin resepsiyon görevlisi ve otel sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği, ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

İşlemler ve Şüphelilerin Durumu

Otel sahibi H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" tedbirleri uygulanırken, diğer şüpheliler R.B. ve simitçi M.K. için de benzer adli kontrol tedbirleri alındı. Savcılığın tutuklama talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, otel sahibinin yetki ve sertifika kaydı bulunmayan bir ilaçlama şirketiyle çalıştığı belirlendi. Bu durum, olayın ciddiyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Olay Anına Dair Detaylar

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, resepsiyon görevlisinin ilaçlama sırasında odada oluşan kötü koku nedeniyle rahatsız olduğu ve otel dışına çıktığı ifade edildi. Ancak, daha sonra "şüpheli" olarak alınan ifadesinde bu durumu belirtmediği tespit edildi. Ayrıca, otel kapısının kilitli olduğu esnada Servet Böcek’in kapıyı açmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların da yardım ettiği, bu sırada resepsiyon görevlisinin gelerek kapıyı açtığı bilgisi ortaya çıktı. Bu detaylar, olayın gelişiminde önemli bir yer tutuyor.