Growtech Antalya’ya Çin ve Hindistan Damgasını Vurdu

Dünyanın en kalabalık nüfusuna ve en büyük tarım üretimine sahip ülkeleri olan Çin ve Hindistan, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Fuarı’na katılarak önemli bir iz bıraktı. 36 ülkeden toplam 725 firmanın katılım gösterdiği fuar, 4 gün boyunca tarım sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getirdi. Çin, 140 firmayla ulusal pavilyon olarak en fazla katılımcıya sahipken, Hindistan da 30 firmayla etkinlikte yerini aldı.

Yurt Dışından Gelen Yoğun İlgi

Fuar Direktörü Engin Er, katılımcıların yüzde 45’inin yurt dışından geldiğini belirtti. Çin ve Hindistan’ın ardından İspanya, Hollanda, Almanya, Kore ve Japonya gibi ülkelerin de fuarda yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Bu durum, Growtech Antalya’nın uluslararası arenada ne denli önemli bir platform haline geldiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Çin ve Hindistan’ın Tarım Sektöründeki Rolü

Engin Er, Çin ve Hindistan’ın toplamda 170 firmayla fuarda önemli bir ağırlık oluşturduğunu ifade etti. "Bu iki ülke, dünya ekonomisinde artan bir ivmeye sahip. Tarıma yaptıkları yatırımlar ve milyarı aşan nüfuslarıyla birlikte en önemli iki tarım ülkesi" diyen Er, her geçen yıl daha fazla firmanın katıldığını ve bu yıl 24 yılın en yüksek katılım rakamına ulaştıklarını belirtti. Fuardaki katılımcı firmaların yüzde 20’sinden fazlasını sadece bu iki ülkenin oluşturduğunu ekledi. Özellikle gübre, zirai ilaç ve tohum gibi alanlarda dünya pazarında önemli üretim gerçekleştiren Çin ve Hindistan, mekanizasyon, tarım makineleri ve sulama sistemleri gibi sektörlerde de lider konumda bulunuyor.

Growtech Antalya’nın Öne Çıkan Özellikleri

Engin Er, Growtech Antalya’nın global bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Bu yıl yeni eklenen 7’nci salon ile alan olarak da büyüdük. Birçok firma, yeni ürünlerinin lansmanını yapmak ve 2026 yılı için yeni siparişler ve bağlantılar sağlamak için bu fuarı bekliyor" dedi. Growtech Antalya, ürün tanıtımının yanı sıra, yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve tarımsal yeniliklerin paylaşılması için büyük fırsatlar sunuyor. Çin ve Hindistan gibi katılımcı ülkeler, yalnızca Türk firmalarıyla değil, diğer ülkelerle de iş geliştirme ve anlaşmalar sağlamak amacıyla fuarı tercih ediyor. Ziyaretçilerin 135 ülkeden geldiği bu etkinlik, tarım sektörünün dünya genelinde buluştuğu önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.

Fuarın katılımcıları, etkinlikten memnun ayrıldıklarını ve gelecek yıl daha fazla katılım göstereceklerini ifade ediyor. Bu durum, Growtech Antalya’nın sektördeki önemini ve etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.