Dolar
42,4475 %0.18
Euro
48,8911 %-0.13
Gram Altın
5.519,34 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi

Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi
Okunma Süresi: 2 dk

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan verici bir karşılaşma gerçekleşti. Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104'lük skorla geçerek, galibiyet serisini beş maça çıkardı. Bu maçta öne çıkan isimlerden biri de milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Genç yetenek, 28 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

Maçın Detayları

Houston Rockets, Cavaliers karşısında sergilediği etkili oyunla galibiyeti elde etti. Alperen Şengün'ün yanı sıra, Kevin Durant 20 ve Aaron Holiday de 18 sayı ile takıma katkı sağladı. Maç boyunca savunma ve hücumda uyumlu bir görüntü çizen Rockets, rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Bu sonuç, Houston’ın sezon boyunca gösterdiği gelişimi de gözler önüne serdi.

Cleveland Cavaliers'ın Performansı

Cleveland Cavaliers, karşılaşmada öne çıkan oyuncusu De'Andre Hunter ile 25 sayı üretti. Hunter’ın performansı, Cavaliers'ın maçtaki direncini artırsa da, takımın galibiyeti elde etmesine yeterli olmadı. Donovan Mitchell ise, son çeyrekte 19 sayı bularak toplamda 21 sayıya ulaştı, ancak bu çabalar maçı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston Rockets, bu galibiyetle birlikte ligdeki konumunu güçlendirirken, Alperen Şengün'ün gösterdiği performans, oyuncunun potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Genç yetenek, NBA kariyerinde önemli bir yere sahip olma yolunda ilerliyor. Her iki takımın da sezon hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri, önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyecekleriyle doğrudan bağlantılı olacak.

#Amerikan Basketbol Ligi
#Nba Basketbol
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Cleveland Cavaliers
Growtech Antalya’ya Çin ve Hindistan Damgasını Vurdu
Growtech Antalya’ya Çin ve Hindistan Damgasını Vurdu
#Ekonomi / 20 Kasım 2025
Asena Keskinci’nin Babası Güray Keskinci Kimdir?
Asena Keskinci’nin Babası Güray Keskinci Kimdir?
#Gündem / 20 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in Sakatlığıyla İlgili Açıklama
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in Sakatlığıyla İlgili Açıklama
Spor
2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? A Milli Takım'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? A Milli Takım'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Tarkan Delibaş Kimdir, Neden Öldü? Fırat Delibaş ile Akraba mı?
Tarkan Delibaş Kimdir, Neden Öldü? Fırat Delibaş ile Akraba mı?
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'na Dava Açtı
Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'na Dava Açtı
Battlefield 6 Ücretsiz Oynanacak: Detaylar ve Tarihler
Battlefield 6 Ücretsiz Oynanacak: Detaylar ve Tarihler
Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı
Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı
Yoğun Bakıma Kaldırılan Özer Ülken Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Yoğun Bakıma Kaldırılan Özer Ülken Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft