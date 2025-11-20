Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan verici bir karşılaşma gerçekleşti. Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104'lük skorla geçerek, galibiyet serisini beş maça çıkardı. Bu maçta öne çıkan isimlerden biri de milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Genç yetenek, 28 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

Maçın Detayları

Houston Rockets, Cavaliers karşısında sergilediği etkili oyunla galibiyeti elde etti. Alperen Şengün'ün yanı sıra, Kevin Durant 20 ve Aaron Holiday de 18 sayı ile takıma katkı sağladı. Maç boyunca savunma ve hücumda uyumlu bir görüntü çizen Rockets, rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Bu sonuç, Houston’ın sezon boyunca gösterdiği gelişimi de gözler önüne serdi.

Cleveland Cavaliers'ın Performansı

Cleveland Cavaliers, karşılaşmada öne çıkan oyuncusu De'Andre Hunter ile 25 sayı üretti. Hunter’ın performansı, Cavaliers'ın maçtaki direncini artırsa da, takımın galibiyeti elde etmesine yeterli olmadı. Donovan Mitchell ise, son çeyrekte 19 sayı bularak toplamda 21 sayıya ulaştı, ancak bu çabalar maçı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston Rockets, bu galibiyetle birlikte ligdeki konumunu güçlendirirken, Alperen Şengün'ün gösterdiği performans, oyuncunun potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Genç yetenek, NBA kariyerinde önemli bir yere sahip olma yolunda ilerliyor. Her iki takımın da sezon hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri, önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyecekleriyle doğrudan bağlantılı olacak.