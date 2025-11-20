Dünyanın En Pahalı Caddeleri Belli Oldu: İstanbul da Listede

Cushman & Wakefield’ın yayımladığı "Dünya Geneli Ana Caddeler 2025" raporu, küresel perakende kiralarının önemli bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Londra'nın New Bond Caddesi, metrekareye 20.482 euro kira bedeli ile dünyanın en pahalı caddesi olarak öne çıkarken, İstanbul'un İstiklal Caddesi yıllık metrekare başına 2.251 euro kira ile 22'nci sırada yer aldı. Bu durum, İstanbul'un uluslararası perakende pazarı içindeki konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Küresel Perakende Kira Artışı

Cushman & Wakefield'ın raporu, dünya genelinde alışveriş caddelerindeki kira değerlerinin ortalama %4,2 oranında artış gösterdiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, 2025 yılı itibarıyla incelenen pazarların %58'inde kira artışları kaydedildi. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde perakende sektöründeki canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın En Pahalı Caddeleri

Raporda yer alan verilere göre, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri şu şekilde sıralanıyor:

New Bond Street – Londra, İngiltere: 20.482 euro/m² Montenapoleone – Milano, İtalya: 20.000 euro/m² Upper 5th Avenue – New York, ABD: 18.359 euro/m² Tsim Sha Tsui – Hong Kong: 13.907 euro/m² Şanzelize – Paris, Fransa: 12.519 euro/m² Ginza – Tokyo, Japonya: 11.538 euro/m² Bahnhofstrasse – Zürih, İsviçre: 9.644 euro/m² Pitt Street Mall – Sidney, Avustralya: 7.292 euro/m² Myeongdong – Seul, Güney Kore: 5.997 euro/m² Kohlmarkt – Viyana, Avusturya: 5.520 euro/m²

İstiklal Caddesi'nin Yükselişi

İstanbul'un İstiklal Caddesi, Türkiye'den listeye giren tek lokasyon olarak dikkat çekiyor. Yıllık metrekare başına 2.251 euro kira bedeli ile bu cadde, Türkiye'nin en yoğun ziyaret edilen bölgelerinden biri olmasının yanı sıra, küresel sıralamada 22'nci sırada yer almayı başardı. İstiklal Caddesi'nin bu konumu, hem yerli hem de uluslararası markalar için önemli bir çekim merkezi olma özelliğini pekiştiriyor.

Sonuç olarak, Cushman & Wakefield’ın raporu, perakende sektöründeki kira artışlarının sürdüğünü ve İstanbul'un İstiklal Caddesi'nin uluslararası arenada önemli bir yer edindiğini göstermektedir. Bu durum, İstanbul'un ticaret ve turizm açısından stratejik önemini artırmaktadır.