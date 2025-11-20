Dolar
42,4475 %0.18
Euro
48,8911 %-0.13
Gram Altın
5.519,34 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Dünyanın En Pahalı Caddeleri Belli Oldu: İstanbul da Listede

Dünyanın En Pahalı Caddeleri Belli Oldu: İstanbul da Listede

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dünyanın En Pahalı Caddeleri Belli Oldu: İstanbul da Listede
Okunma Süresi: 2 dk

Cushman & Wakefield’ın yayımladığı "Dünya Geneli Ana Caddeler 2025" raporu, küresel perakende kiralarının önemli bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Londra'nın New Bond Caddesi, metrekareye 20.482 euro kira bedeli ile dünyanın en pahalı caddesi olarak öne çıkarken, İstanbul'un İstiklal Caddesi yıllık metrekare başına 2.251 euro kira ile 22'nci sırada yer aldı. Bu durum, İstanbul'un uluslararası perakende pazarı içindeki konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Küresel Perakende Kira Artışı

Cushman & Wakefield'ın raporu, dünya genelinde alışveriş caddelerindeki kira değerlerinin ortalama %4,2 oranında artış gösterdiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, 2025 yılı itibarıyla incelenen pazarların %58'inde kira artışları kaydedildi. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde perakende sektöründeki canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın En Pahalı Caddeleri

Raporda yer alan verilere göre, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri şu şekilde sıralanıyor:

  1. New Bond Street – Londra, İngiltere: 20.482 euro/m²
  2. Montenapoleone – Milano, İtalya: 20.000 euro/m²
  3. Upper 5th Avenue – New York, ABD: 18.359 euro/m²
  4. Tsim Sha Tsui – Hong Kong: 13.907 euro/m²
  5. Şanzelize – Paris, Fransa: 12.519 euro/m²
  6. Ginza – Tokyo, Japonya: 11.538 euro/m²
  7. Bahnhofstrasse – Zürih, İsviçre: 9.644 euro/m²
  8. Pitt Street Mall – Sidney, Avustralya: 7.292 euro/m²
  9. Myeongdong – Seul, Güney Kore: 5.997 euro/m²
  10. Kohlmarkt – Viyana, Avusturya: 5.520 euro/m²

İstiklal Caddesi'nin Yükselişi

İstanbul'un İstiklal Caddesi, Türkiye'den listeye giren tek lokasyon olarak dikkat çekiyor. Yıllık metrekare başına 2.251 euro kira bedeli ile bu cadde, Türkiye'nin en yoğun ziyaret edilen bölgelerinden biri olmasının yanı sıra, küresel sıralamada 22'nci sırada yer almayı başardı. İstiklal Caddesi'nin bu konumu, hem yerli hem de uluslararası markalar için önemli bir çekim merkezi olma özelliğini pekiştiriyor.

Sonuç olarak, Cushman & Wakefield’ın raporu, perakende sektöründeki kira artışlarının sürdüğünü ve İstanbul'un İstiklal Caddesi'nin uluslararası arenada önemli bir yer edindiğini göstermektedir. Bu durum, İstanbul'un ticaret ve turizm açısından stratejik önemini artırmaktadır.

#Dünya
#Ekonomi
#Emlak
#İstanbul
#İstiklal Caddesi
#Londra
#Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz"
#Gündem / 20 Kasım 2025
Asena Keskinci Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
Asena Keskinci Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
#Gündem / 20 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Growtech Antalya’ya Çin ve Hindistan Damgasını Vurdu
Growtech Antalya’ya Çin ve Hindistan Damgasını Vurdu
Ekonomi
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci'nin Babası Güray Keskinci Kim? Evrim Akın İlişkisi Hakkında Bilgiler
Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci'nin Babası Güray Keskinci Kim? Evrim Akın İlişkisi Hakkında Bilgiler
3I/ATLAS Kuyruk Yıldızının Yeni Görüntüleri Yayınlandı
3I/ATLAS Kuyruk Yıldızının Yeni Görüntüleri Yayınlandı
Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi
Alperen Şengün Double-Double Yaptı, Houston Rockets Cleveland Cavaliers'ı Yendi
Asena Keskinci’nin Babası Güray Keskinci Kimdir?
Asena Keskinci’nin Babası Güray Keskinci Kimdir?
Tarkan Delibaş Kimdir, Neden Öldü? Fırat Delibaş ile Akraba mı?
Tarkan Delibaş Kimdir, Neden Öldü? Fırat Delibaş ile Akraba mı?
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft