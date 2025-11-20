Dolar
Yayınlanma
14
Google, ‘bulut ittifakına’ 2 milyar dolar yatıracak: Turkcell ile dev ortaklık
Teknoloji devi Google, Türkiye'de yerel bulut hizmetlerini geliştirmek amacıyla Turkcell ile önemli bir ortaklık kurdu. Bu işbirliği kapsamında Google, Türkiye’deki bulut altyapısına 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yapılan bu anlaşma ile birlikte iki şirketin toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak.

Yeni Bulut Altyapısı İçin İşbirliği

Google Cloud, Türkiye’de bulut hizmetlerini sunmak ve yerel kurumların bulut teknolojilerine geçişini hızlandırmak için stratejik bir ortaklık başlattığını duyurdu. Google Cloud EMEA Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Anthony Cirot, Türkiye'ye yapılacak yatırımın 2 milyar dolar olacağını belirtti. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yatırım sürecinin 2026 yılının ilk aylarında başlayacağını ifade etti.

Dijital Egemenlik ve Ekonomik Güç

Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin dijital egemenliğini artırmayı ve bölgesel konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yatırımın uluslararası yatırımcılar tarafından Türkiye ekonomisinin gücüne olan güveni yansıttığını vurguladı. Yılmaz, "Doğrudan uluslararası yatırımlar anlamında nitelikli yatırımları ülkemize cezbetmeyi amaçlıyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'de 2028-2029 yıllarında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin, yüksek erişilebilirlik, düşük gecikme ve güçlü siber dayanıklılık sunacağını belirtti.

Veri Güvenliği ve Regülasyon Uyumu

Google Cloud'un Türkiye’deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla Egemen Bulut altyapısını Turkcell ile birlikte ülkeye getireceği ifade edildi. Bu altyapının sağlanmasıyla, Türk kurumları verilerini kendi anahtarları ile şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetebilecek. Yüksek dayanıklılık sunan çok bölgeli mimarinin, kritik altyapıların siber tehditlere karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Bu ortaklık, sadece iki şirket için değil, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimi için de büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapılan yatırımlar, ülke genelinde yeni girişimlerin filizlenmesine ve daha büyük yatırımların hayata geçmesine zemin hazırlayacak. Böylece, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki dijital köprü rolü de güçlenecek.

