Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan doğurganlık verilerine dikkat çekerek, nüfus artış hızının azalmasının tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. Konuşmasında, doğurganlık oranının geçtiğimiz yıl 1,48 olarak ölçüldüğünü belirten Erdoğan, bu durumu "şu anda bir felaketi yaşıyoruz" şeklinde tanımladı.

Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu

İki gün süren sempozyumda, altı farklı oturumda katılımcılar çeşitli konuları ele aldı. Dijital kültür, sanat ve medya gibi geniş bir yelpazede tartışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür etkinliklerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Aile yapısının, toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aile, sabrın, şefkatin ve fedakarlığın mektebidir" diyerek ailelerin önemine dikkat çekti.

Nüfus Sorununa Dikkat Çekildi

Erdoğan, toplumun bireyselleşmesi ve bunun sonucunda yalnızlaşma eğilimlerinin artmasını da ele aldı. Nüfus artış hızının düşmesi ve doğurganlık oranlarının azalması, gelecekteki demografik yapıyı tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Bu durumun toplum üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini söyleyen Erdoğan, gençlerin evlenmelerini teşvik etmek amacıyla, yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler sunacaklarını açıkladı. Ayrıca doğum yardımlarının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin gelecekteki nüfus yapısına dair endişeleri ortaya koyarken, hükümetin bu konuda atacağı adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi, ülkenin sosyal ve ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahip.