Altın Fiyatları Ne Kadar? 21 Kasım 2025 Güncel Fiyatlar

21 Kasım 2025 tarihinde, altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmayı planlayanlar için merak konusu olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasının ardından, piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemiş durumda. Fed yetkilileri arasında aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu durum, altın fiyatlarının düşüş göstermesine yol açtı.

Ons ve Gram Altın Fiyatları

Bugün itibarıyla ons altın, 4.056 dolardan işlem görmekte. Serbest piyasada gram altın ise 5.527 lira seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan bu rakamlar, piyasalardaki genel durumu yansıtmakta. Düşen fiyatlar, alım yapmak isteyenler için fırsat yaratırken, mevcut yatırımcılar açısından da endişe kaynağı olabiliyor.

21 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatlarına dair detaylar ise şu şekilde sıralanıyor:

Gram Altın: Alış: 5.527,11 TL, Satış: 5.527,79 TL

Ons Altın: Alış: 4.055,38 USD, Satış: 4.056,46 USD

Çeyrek Altın: Alış: 8.843,37 TL, Satış: 9.037,94 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 35.373,48 TL, Satış: 36.041,18 TL

Tam Altın: Alış: 37.292,00 TL, Satış: 37.618,00 TL

Yarım Altın: Alış: 17.641,99 TL, Satış: 18.086,93 TL

Ziynet Altını: Alış: 35.394,59 TL, Satış: 36.063,23 TL

Ata Altın: Alış: 38.099,88 TL, Satış: 39.061,52 TL

14 Ayar Bilezik Gramı: Alış: 3.152,87 TL, Satış: 4.251,10 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: Alış: 5.218,92 TL, Satış: 5.462,38 TL

Gremse Altın: Alış: 92.886,00 TL, Satış: 93.828,00 TL

Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, piyasalardaki gelişmeler de dikkatle izleniyor. Fed'in faiz politikası ve dünya genelindeki ekonomik durum, altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcıların, fiyatlardaki değişimleri takip ederek stratejilerini gözden geçirmeleri öneriliyor.