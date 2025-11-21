Aziz İhsan Aktaş Davasında Taner Çukadar ve Sedat Peker Görüntülü Görüştü

Aziz İhsan Aktaş davasında sanık konumunda bulunan Taner Çukadar, Dubai'de yaşayan Sedat Peker ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Çukadar, bu görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, iletişiminin vurgusunu yaptı. Uzun yıllar Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın yanında çalışan Çukadar, Akpolat’ın şirketinin müdürlüğünü üstlenmişti.

Taner Çukadar’ın Tutukluluk Süreci

Rıza Akpolat'ın tutuklandığı 17 Ocak tarihinden bir hafta sonra Taner Çukadar da tutuklanmıştı. Çukadar, yaklaşık altı ay süren tutukluluk döneminin ardından, 3 Eylül'de verdiği ifade sonrası 8 Eylül tarihinde tahliye edildi. Davada Çukadar’ın ismi, Rıza Akpolat’a ait iki otomobilin Aziz İhsan Aktaş’a daha yüksek bir bedelle satıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İlk İfade ve İkinci İfade Arasındaki Farklar

Taner Çukadar, araba satışına dair ilk ifadesinde Rıza Akpolat'ın kendisine iki aracı satma talimatı verdiğini belirtmişti. Çukadar, bu araçların değerinin 5.500.000 ve 2.000.000-2.100.000 lira arasında olduğunu Akpolat’a ilettiğini ancak Akpolat’ın daha yüksek bir rakamla satış yapılmasını istediğini ifade etti. Daha sonra Alican Abacı’yı yanına çağırarak, Aziz İhsan Aktaş ile görüşüp iki aracın toplamda 15.000.000 liraya satın alınmasını talimatlandırdığını aktardı.

Çukadar, ikinci ifadesinde ise Rıza Akpolat ile ilgili daha detaylı bilgiler sundu. Akpolat’ın ailesinin tatil ve seyahat organizasyonlarının Durmuş Yıldırım tarafından yapıldığını belirten Çukadar, bu masrafların ilk başta nakit olarak ödenirken, daha sonra kendi kredi kartı üzerinden karşılandığını ifade etti. Rıza Akpolat’ın para işlerini gizli yürüttüğünü ve en yakınındaki kişinin Mehmet Ataş olduğunu belirtti. Çukadar, özellikle şoförlerin organizasyonunu sağladığını ve yapılan ödemelerin takibini de Ataş’ın üstlendiğini kaydetti.

Bu ifadeler, Aziz İhsan Aktaş davasının karmaşık yapısını ve ilgili kişilerin rolünü daha da gün yüzüne çıkarmaktadır. Davanın ilerleyen süreçlerinde, Taner Çukadar’ın ifadelerinin etkisi ve Rıza Akpolat ile bağlantılı diğer unsurların ortaya çıkması beklenmektedir.