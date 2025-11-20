İstanbul’da 21 Kasım’da Elektrik Kesintisi Alarmı: 22 İlçede Gün Boyu Sürebilir!

İstanbul'da 21 Kasım 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre, şehrin Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

Kesintiler, enerji altyapısının güçlendirilmesi, trafoların bakımı ve planlı yenileme işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Vatandaşların bu sürece hazırlıklı olması, özellikle uzun sürecek kesintiler için gerekli tedbirleri önceden alması öneriliyor.

Hangi İlçelerde Kesinti Yaşanacak?

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi merkezi bölgeler de yer alıyor. BEDAŞ, kesintilerin sabah saatlerinde başlayıp, işin niteliğine göre akşam saatlerine kadar sürebileceğini açıkladı.

Bazı mahallelerde kesintiler 1-2 saat sürerken, kapsamlı bakım yapılan bölgelerde 8-9 saate kadar uzayabilecek. Özellikle Beylikdüzü ilçesinin Kavaklı ve Adnan Kahveci mahallelerinde gün boyunca birkaç kez farklı saat aralıklarında kesinti yaşanması bekleniyor.

Kesintiler Neden Gerçekleştiriliyor?

BEDAŞ’tan yapılan açıklamada, bu kesintilerin “Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı” ve “Planlı Altyapı İyileştirme Çalışmaları” kapsamında olduğu belirtildi. Elektrik şebekesinin sağlıklı çalışması, arızaların önlenmesi ve ileride yaşanabilecek büyük çaplı enerji krizlerinin engellenmesi amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak yapıldığı vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarılar

Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için vatandaşların şu önlemleri alması öneriliyor:

Elektrikle çalışan cihazları önceden kapatın veya prizden çıkarın.

Soğuk havalarda kombi ve ısıtıcı cihazlar için alternatif planlar oluşturun.

Kesinti sırasında asansör kullanımından kaçının.

Buzdolabı ve derin dondurucuların kapağını sık sık açmamaya özen gösterin.

Elektronik cihazlarda yaşanabilecek ani elektrik gelişlerine karşı prizde bırakmayın.

İşyeri sahiplerinin, bilgisayarlar, POS cihazları, aydınlatmalar ve güvenlik sistemleri gibi kritik ekipmanların koruma altına alınması konusunda dikkatli olması gerektiği de bildirildi.

Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Kesinti yapılan bölgelerde elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama ekranını kullanarak ilçe, mahalle ve sokak bazlı detaylı bilgiye ulaşabiliyor.