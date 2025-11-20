Cuma Hutbesi Konusu 21 Kasım 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Açıklama Bekleniyor

21 Kasım 2025 tarihi yaklaşırken, Cuma hutbesi konusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınlayacağı hutbe konusu hakkında bilgi almak isteyenler, arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulama yapıyor. Her hafta perşembe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Cuma hutbesi konuları WORD belgesi, PDF dosyası ve MP3 formatında kamuoyuna duyuruluyor.

Cuma Namazı Saatleri

İstanbul'da Cuma namazı saat 12:55'te, Ankara'da 12:39'da ve İzmir'de ise 13:02'de kılınacak. Bu bilgiler, vatandaşların Cuma namazı için hazırlık yapmalarına yardımcı oluyor. Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Geçmiş Hutbe Konuları

Geçtiğimiz hafta, 14 Kasım 2025 Cuma hutbesi konusu "Vatan ve Millet Ruhumuz" olarak belirlenmişti. Bu hutbede, vatanın sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda bağımsızlığın ve şanlı geçmişin sembolü olduğu vurgulanmıştı. Hutbede, kahraman ordumuzun vatan için verdiği mücadeleler ve şehitlerimizin anısı da ön planda tutulmuştu.

21 Kasım Cuma Hutbesi Konusu Ne Zaman Açıklanacak?

Gözler şimdi 21 Kasım 2025 Cuma hutbesi konusunun açıklanacağı güne çevrilmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde, bu haber eş zamanlı olarak güncellenecektir. Vatandaşlar, Diyanet’in resmi kaynaklarından gelecek açıklamaları takip ederek güncel bilgilere ulaşabilecekler.

Cuma hutbeleri, toplumsal ve dini konularda farkındalık yaratmanın yanı sıra, birlik ve beraberliğin pekişmesine de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her hafta yaptığı hutbe duyuruları, toplumun manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik önemli bir işlev üstlenmektedir.