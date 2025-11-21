Hatayspor, 1021 Gün Sonra Kendi Evine Dönüyor

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1021 gün aradan sonra iç saha maçlarını Hatay'da oynayacak. 6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremler sonrasında Mersin'de maçlarını sürdüren takım, Hatay Stadyumu'nda taraftarıyla buluşmayı hedefliyor. Bu dönüş, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir anlam taşıyor.

Depremin Etkileri ve Hatayspor'un Kaybı

6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Hatayspor'u derinden etkiledi. Bu süreçte, Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ve genç futbolcular Fatin Can ile Hamza Sürer gibi önemli isimlerin yanı sıra malzeme sorumlusunu ve mutfak çalışanını kaybeden kulüp, bu kayıpları unutmadı. Hatayspor'un taraftarları, bu zorlu süreçte takımlarının daha iyi günlere ulaşacağına inanarak desteklerini sürdürdü.

İlk Maç ve Taraftar Desteği

Hatayspor, Antakya'daki Hatay Stadyumu'nda en son depremden bir gün önce, 5 Şubat 2023'te Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı oynamıştı. Takım, 22 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Atko Grup Pendikspor ile İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda karşılaşarak, 1021 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Hatayspor, antrenmanlarını bir süre daha Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürecek. Stadyumdaki onarım çalışmaları tamamlanana kadar iç saha maçlarını İskenderun'da oynamaya devam edecek. Takım, bu yıl ligde çıktığı 13 maçta 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Ancak, taraftarlarıyla buluşacakları iç saha maçlarında daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyorlar.

Başkanın Açıklamaları

Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler sonrası şehrin takımdan uzak kaldığını belirtti. Takımın 19 Aralık 2024'te Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda İskenderunspor ile karşılaşacağını hatırlatan Çakır, taraftarların 1021 günlük özlemlerinin cumartesi günü son bulacağını ifade etti. “Bu hedefimizi inşallah 22 Kasım Cumartesi günü İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda gerçekleştireceğiz,” diyen Çakır, taraftarların heyecanını hissettiklerini vurguladı.

Taraftarların Beklentileri

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, hasret kaldıkları takımlarına kavuşacak olmanın heyecanını dile getirdi. “15 ilçe tek yürek aynı acıları yaşadık. Artık aynı sevinci de birlikte yaşamak istiyoruz,” açıklamasında bulunan Ergin, taraftarların takımlarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. “Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız,” diyerek, takımın her durumda yanında olacaklarını ifade etti.

Tribün liderlerinden Türker Özkaya da, takımın kente yeniden dönmesinin kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “1021 gün çok uzun bir zaman. Taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz, gelsinler ve takımımızı yalnız bırakmasınlar,” dedi. Özkaya, taraftarların desteğiyle takımın başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.