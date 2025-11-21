Dolar
Evrim Akın'a Yönelik İddialar Gündemde

Evrim Akın'a Yönelik İddialar Gündemde

Evrim Akın'a Yönelik İddialar Gündemde
Ünlü oyuncu Evrim Akın hakkında, eski rol arkadaşlarından gelen iddialar medyada geniş yankı uyandırdı. 2007-2010 yılları arasında yayınlanan "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu paylaşmasının ardından, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimleri dile getirdi. Keskinci, Akın'ın dizi setlerinde zorbalık yaptığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü.

Zeynep Gülmez'den Mesaj

Asena Keskinci'nin açıklamalarının ardından, Akın'ın "Alemin Kralı" dizisindeki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Gülmez, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Akın hakkında yapılan iddiaların daha da gündeme gelmesine neden oldu.

Arzu Yurter'in Destekleyici Açıklamaları

Dizinin makyözlerinden Arzu Yurter de Keskinci'ye destek vererek, Evrim Akın'ın kendisini işten kovdurduğunu iddia etti. Yurter, "Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar," diyerek, Akın'ın davranışlarının sektördeki diğer kişiler üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Yurter, Keskinci ile uzun yıllardır tanıştığını ve onun yaşadığı zorluklara tanıklık ettiğini belirtti.

Yurter, "O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği... Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum," diyerek Akın'ın davranışlarının ciddiyetine dikkat çekti. Yurter, sektörden ayrılma sürecini de anlatarak, Akın'ın zorbalıklarının birçok kişiyi işlerinden ettiğini ifade etti.

Yaşanan bu olaylar, oyunculuk camiasında tartışmalara yol açarken, Evrim Akın'ın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İddialar, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edilirken, olayın gelişimi dikkatle izleniyor.

