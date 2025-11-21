Dolar
Haberin Gündemi Gündem Isparta'da Tarihi Eserin Çalınması Olayında Muhtar Gözaltına Alındı

Isparta'da Tarihi Eserin Çalınması Olayında Muhtar Gözaltına Alındı

Yayınlanma
14
Isparta'da Tarihi Eserin Çalınması Olayında Muhtar Gözaltına Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyünde, tarihi eser niteliği taşıyan bir taşın çalınması ve tahrip edilmesi olayı büyük bir yankı uyandırdı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili olarak köy muhtarı T.K. ve iki kişi hakkında soruşturma başlattı. Olayın detayları, muhtarın ve diğer şüphelilerin eylemlerinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Tarihi Eserin Çalınması ve Tahrip Edilmesi

Soruşturma, muhtar T.K. ile birlikte iki kişinin, tarihi eser niteliğindeki bir taşı evin duvarından çıkararak çalması ve bu esere zarar vermesi iddiaları üzerine başlatıldı. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından yasal işlem başlattı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda muhtar T.K. gözaltına alındı ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Ardındaki Detaylar

Ele geçirilen taşın, tarihi değer taşıyan bir eser olduğu yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde tarihi eserlerin korunması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla bilginin elde edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tarihi eserlerin korunması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

#Isparta
#Yalvaç
#Muhtar
#Tarihi Eser
