2026 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Müslümanlar için yılın en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, her yıl Hicri takvime göre belirlenmektedir. Bu yıl, 2026 Kurban Bayramı'nın tarihi ve tatil süresi hakkında detaylar netleşti. Vatandaşlar, bayramın ne zaman başlayacağını ve tatil günlerinin kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. Kurban Bayramı, dini ibadetlerin yanı sıra toplumsal dayanışmayı da pekiştiren bir dönem olarak önem taşımaktadır.

Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı'nın arifesi, 26 Mayıs 2026 Salı günü olarak belirlenmiştir. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü kutlanacaktır. Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

2026 yılında Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, resmi tatil günleri 27 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasını kapsamaktadır. Arife günü ise yarım günlük resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, arife günü ile birlikte toplamda 1,5 günlük bir tatil süresi yaşanacaktır.

Kurbanın Dini Dayanağı

Kurban, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet ile temellendirilmiş olan bu ibadet, hicretin ikinci yılında meşrulaşmıştır. Kur'an'da, 'Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.' (el-Hac, 22/28) şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin Allah katında en faziletli ibadet olduğunu ifade ettiği hadisler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, kurban kesimi, Müslüman toplumu için önemli bir gelenek ve ibadet olma özelliğini sürdürmektedir.

Eğitim Tatilleri ile İlgili Bilgiler

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yarıyıl tatili (Sömestr Tatili) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacaktır.

Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan Kurban Bayramı, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı da teşvik etmektedir. Bu nedenle, bayram hazırlıkları ve etkinlikleri şimdiden gündemde yer almaktadır.