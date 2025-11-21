Dolar
Elon Musk, Yoksulluğu Kökten Bitirecek Formülü Açıkladı

Elon Musk, Yoksulluğu Kökten Bitirecek Formülü Açıkladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Elon Musk, Yoksulluğu Kökten Bitirecek Formülü Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, ABD-Suudi Yatırım Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, yapay zeka ve insansı robotların gelişiminin yoksulluğu tamamen ortadan kaldırabileceğini öne sürdü. Musk, bu çarpıcı açıklamalarını "Yeni ufuk: Teknolojinin Geleceğini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı oturumda, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile birlikte yaptı.

Yapay Zeka ve İnsansı Robotların Rolü

Musk, Tesla'nın önümüzdeki dönemlerde ilk kullanışlı insansı robotlarını üreteceğini belirterek, bu gelişmenin büyük bir devrim niteliğinde olacağını ifade etti. İnsansı robotların, gelecekte geniş bir endüstri haline geleceğini vurgulayan Musk, yapay zeka ve robot teknolojilerinin yoksulluğun sona ermesinde temel bir rol oynayacağını söyledi. "Herkesi zengin etmenin temel yolu, yapay zeka ve robotik sistemlerin entegrasyonudur" şeklinde konuştu.

İşin Geleceği ve İsteğe Bağlı Çalışma

Musk, 10 ila 20 yıl içerisinde iş gücünün isteğe bağlı hale geleceğini öngördüğünü dile getirdi. Bu dönemde bireylerin, marketten sebze almayı ya da kendi bahçelerinde sebze yetiştirmeyi tercih edebileceğini belirtti. "Arka bahçede sebze yetiştirmek daha zor olabilir, ancak bazı insanlar bu süreçten keyif alacakları için bunu yapmaya devam edecekler" diyerek, gelecekteki iş anlayışının esnekliğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan ile Yapay Zeka Yatırımları

Ayrıca Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, Suudi Arabistan'da ülkenin yapay zeka girişimi Humain ve Nvidia ile iş birliği yaparak 500 megavat kapasiteli bir veri merkezi kuracağını açıkladı. Bu projeyle birlikte, Suudi Arabistan ile süper bilgisayarlar inşa etmek üzere çalışmaların sürdüğünü ifade eden Huang, bölgedeki teknolojik gelişmelere katkıda bulunacaklarını belirtti.

Elon Musk’ın bu açıklamaları, teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişmelerin geleceği üzerine önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapay zeka ve insansı robotların potansiyeli, yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda sosyal dönüşüm açısından da merak edilen bir konu olarak gündemdeki yerini korumaya devam edecek.

#Elon Musk
#Gelecek Partisi
#Teknoloji
#Teknolojik Gelişmeler
#Yapay Zeka
#Yoksulluk
#Insansı Robotlar
