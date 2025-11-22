Türkiye Kışa Hazır! Bakan Bayraktar Doğal Gaz Kapasitesini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kış aylarına hazırlığını açıklayarak, yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi. Bakan Bayraktar, bu durumun arz güvenliğini artırmak adına atılan adımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Doğal Gazda Arz Güvenliği İçin Yatırımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları yaparken, Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini de artırma çalışmalarını sürdürüyor. Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan yer altı depolama tesisleri, kış aylarında artan doğal gaz talebinin karşılanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Depolama Kapasitesinde Artış

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük mevcut kapasitesiyle faaliyet göstermeye devam ederken, Tuz Gölü'nde ise her yıl daha fazla miktarda doğal gaz depolanmaktadır. Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin mevcut kapasitesi 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Bakanlık, Silivri tesisinin kapasitesini 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü tesisinin kapasitesini ise 2032'de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Yatırımların Önemi

Bakan Bayraktar, yer altı depolarına yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, bu tesislerin Türkiye'nin doğal gazda kışa hazırlığını pekiştirdiğini ifade etti. Bayraktar, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" diyerek, bu durumun arz güvenliği açısından kritik bir aşama olduğunu belirtti.

Kapasite Artışı ve Gelecek Hedefleri

Bakan, kış öncesinde Tuz Gölü'ndeki depolama kapasitesinin 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe çıkarıldığını açıklayarak, "Silivri ve Tuz Gölü tesisleri ile toplam kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe ulaştırmış olduk. Yatırımlarımız devam edecek ve 2028 yılında tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini yer altı depolarımızdan karşılayacağız" şeklinde konuştu.