Özgür Özel: CHP'ye Yönelik Soruşturmalar Sivil Darbe Süreci

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta yaptığı açıklamada, partisinin belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmaları "sivil darbe süreci" olarak değerlendirdi. Özel, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma iznini eleştirerek, bu durumun amacının Yavaş'ı hedef göstermek olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nın Soruşturma İzni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük iddiaları üzerine Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirilirken, partisinin belediyelerine yönelik gerçekleştirilen soruşturmaların kasıtlı bir hedef gösterme olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün Zonguldak Belediye'mizi ziyaret ettik. 21 il belediyemizden bir tanesidir. Millet tarafından görevlendirildiğimiz bu süreçte yaşanan hazımsızlık, iktidarın seçim kaybı korkusuyla birleşince böyle bir sürecin ortaya çıktığını görmekteyiz" dedi. Ekrem İmamoğlu'na yapılanların ardından Mansur Yavaş'a yönelik benzer bir itibar suikastının başlatılmak istendiğini belirten Özel, bu süreçleri "sivil darbe" olarak tanımladı.

Mansur Yavaş ve İtibar Suikastı

Özel, İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında verdiği soruşturma izniyle ilgili olarak, "Müfettişler daha önce geldiler ve belediye başkanından ya da özel kaleminden herhangi bir usulsüzlük bulamadılar. Şimdi yeniden soruşturma izni verilmesi, sadece Mansur Yavaş'ı tartıştırmak amacıyla yapılan bir hamledir" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü isimlerden biri olduğunu belirten Özel, bu nedenle Yavaş'ın hedef alındığını vurguladı.

Yolsuzluk İddiaları ve Siyasi Operasyonlar

Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına karşı duracaklarını ifade ederek, "Mansur Yavaş ile yolsuzluk kelimesini yan yana getirenler, aslında milletin gözünde iftiracı durumundadır" dedi. Özel, Antalya ve Bodrum'daki bazı olaylara da dikkat çekerek, CHP'nin kendi içindeki yolsuzluk iddialarına karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Mansur Yavaş'a yönelik olarak sorulan Ankapark ile ilgili sorulara değinerek, "Melih Gökçek'in Ankapark'a yatırdığı 1 milyar doların hesabını soran yok" diyerek, bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.

MHP'nin Silivri Ziyareti

Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) liderinin Silivri ziyaretiyle ilgili olumlu görüşlerini dile getirerek, "Eğer İmralı'ya gidiyorlarsa, Silivri'ye de gelirlerse bundan memnuniyet duyarız" dedi. Bu ziyarette, Bahçeli'nin, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıkları ve hukuk darbesini anlaması için bir fırsat olabileceğini ifade etti. Bu şekilde, haksızlığa karşı bir çözüm üretme konusunda katkı sağlamasını umduğunu belirtti.