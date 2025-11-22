Dolar
Rekabet Kurulu, Coca-Cola'ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti

14
Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti
Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek A.Ş.’ye, yerinde yapılan inceleme sırasında tespit edilen kişisel yazışmaların silinmesi nedeniyle 282 milyon 416 bin 376 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu ceza, şirketin 2024 yılı gayri safi gelirinin binde beşi oranında hesaplandı.

İnceleme Süreci ve Tespitler

Rekabet Kurulu, 7 Ekim 2025 tarihinde Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'de gerçekleştirdiği yerinde incelemede, bir çalışanın kişisel yazışmalarını sildiğine dair bulgular elde etti. Kurul, bu eylemin, incelemenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek bir durum teşkil ettiğine karar verdi. Bu tür davranışlar, rekabetin korunması açısından büyük önem taşıyan şeffaflık ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi.

Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Açıklamaları

Coca-Cola İçecek A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamada, Rekabet Kurulu’nun kararının ardından idari para cezasının gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından ödeneceği ifade edildi. Şirket, yasal çerçeve içerisinde yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden faydalanmayı da planladığını duyurdu. Bu durum, şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirmekteki kararlılığını gösteriyor.

Rekabet Hukuku ve Şirketlerin Sorumlulukları

Rekabet Kurulu'nun Coca-Cola’ya uyguladığı ceza, rekabet hukuku çerçevesinde şirketlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymaları gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Şirketlerin, rekabeti engelleyici davranışlardan kaçınmaları, pazar dinamiklerini korumaları ve tüketicilerin menfaatlerini gözetmeleri bekleniyor. Rekabet Kurulu’nun bu tür denetim ve yaptırımları, piyasa koşullarının adil bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürülmektedir.

Sonuç olarak, Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin karşılaştığı bu ceza, rekabet hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasının bir örneği olarak öne çıkıyor. Şirketin gelecekteki süreçlerinde bu tür durumlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri alacağı bekleniyor.

#Rekabet Kurulu
