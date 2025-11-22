Dolar
Kullanıma Sunuldu: ChatGPT'ye Grup Sohbetleri Özelliği Geldi

Kullanıma Sunuldu: ChatGPT’ye Grup Sohbetleri Özelliği Geldi

Yayınlanma
14
Kullanıma Sunuldu: ChatGPT'ye Grup Sohbetleri Özelliği Geldi
Okunma Süresi: 2 dk

OpenAI, ChatGPT’nin grup sohbetleri özelliğini dünya genelindeki tüm kullanıcılarına sunduğunu açıkladı. Bu yenilik, şirketin önceki hafta Japonya ve Yeni Zelanda gibi seçili bölgelerde gerçekleştirdiği pilot uygulamanın ardından geldi. Grup sohbetleri, kullanıcıların birlikte çalışarak bilgi alışverişinde bulunmalarına ve kararlar almalarına olanak tanıyor.

ChatGPT ile Grup Sohbeti İmkanları

Yeni özellik sayesinde, ChatGPT kullanıcıları, arkadaşları, aile bireyleri veya iş arkadaşlarıyla tek bir platformda etkileşimde bulunabiliyor. TechCrunch’ta yer alan habere göre, bu işlev, kullanıcıların ortak seyahat planları yapmalarını, belgeler hazırlamalarını ve tartışmaları çözmelerini sağlıyor. ChatGPT, bu süreçte bilgi arama, özetleme ve karşılaştırma gibi işlevlerle yardımcı oluyor. Grup sohbetlerine katılabilen maksimum kişi sayısı 20 olarak belirlenmiş durumda ve kullanıcılar, grup dinamiklerini etkileyen kişisel ayarlarını koruyabiliyor.

Grup Sohbetleri Nasıl Başlatılır?

Bir grup sohbeti başlatmak için kullanıcıların kişi simgesine dokunarak katılımcı eklemeleri gerekiyor. Bu işlem, doğrudan bireyleri ekleyerek ya da bir bağlantı paylaşarak gerçekleştirilebiliyor. Katılımcılardan, ad, kullanıcı adı ve profil fotoğrafı ile kısa bir profil oluşturmaları isteniyor. Mevcut bir sohbete yeni bir kişi eklenmesi durumunda, bu işlem mevcut konuşmanın değişmeden kalmasını sağlarken, yeni bir tartışma başlatmış oluyor.

ChatGPT’nin Rolü ve İşlevselliği

OpenAI, ChatGPT’nin grup sohbetlerinde ne zaman devreye gireceğini ve ne zaman sessiz kalacağını bildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, ChatGPT’den yanıt almak için “ChatGPT” etiketini kullanabiliyor. Ayrıca, yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT, mesajlara emojiyle tepki verebilme yeteneğini de kazanmış durumda. Bu özellikler, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkararak daha sosyal bir platform haline getiriyor.

Grup sohbetleri özelliği, OpenAI’nin ChatGPT’yi sadece bireysel bir deneyim olmaktan çıkarıp, iş birliğine dayalı bir ortam oluşturma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu duyuru, GPT-5.1 sürümünün —Instant ve Thinking versiyonlarını içeren— lansmanının üzerinden yalnızca iki hafta geçtikten sonra geldi. Ayrıca, Eylül ayında OpenAI, kullanıcıların videoları oluşturarak paylaşabildiği Sora adlı sosyal uygulamayı da piyasaya sürmüştü.

