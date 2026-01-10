Dolar
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 25 Yıl Sonra Bir İlk

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 25 Yıl Sonra Bir İlk
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev alan Crew-11 ekibinin dönüş tarihinin öne alındığını duyurdu. Bu değişikliğin nedeni, mürettebatın bir üyesinde tespit edilen ciddi sağlık sorunu olarak açıklandı. Ancak, sağlık durumu hakkında gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi verilmediği belirtildi. NASA, bu adımın bir "acil tahliye" değil, astronotun sağlık durumunu korumak amacıyla alınan önleyici bir karar olduğunu vurguladı.

Crew-11 Görevinin Dönüşü

Normal şartlarda şubat ayında Dünya’ya dönmesi planlanan Crew-11 ekibi, Ağustos 2025’te SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. NASA Yöneticisi Jared Isaacman, mürettebatın dönüşünün önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ve kesin tarihin 48 saat içinde netleşeceğini ifade etti. Crew-11 ekibinde NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) temsilcisi Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) astronotu Oleg Platonov yer alıyor.

İstasyondaki Faaliyetlerin Sınırlandırılması

Crew-11 ekibinin ayrılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yalnızca bir Amerikalı ve iki Rus astronottan oluşan üç kişilik bir mürettebat kalacak. Uzmanlar, bu durumun bazı bilimsel deneylerin ve planlı bakım çalışmalarının ertelenmesine yol açabileceğini öngörüyor. Yeni ekibin önümüzdeki ay ISS’e ulaşması beklenirken, öncelik istasyonun temel sistemlerinin güvenli bir şekilde işletilmesi olacak.

Uzay Yürüyüşünün İptali

Söz konusu sağlık sorunu, perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşünün NASA tarafından çarşamba günü iptal edilmesiyle de gündeme gelmişti. NASA yetkilileri, astronotun rahatsızlığının uzay operasyonları veya bir yaralanma ile bağlantılı olmadığını tekrar vurguladı.

Bu gelişmeler, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki faaliyetlerin sürekliliği açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor ve astronotların sağlık durumlarına yönelik alınan tedbirlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yorumlar
