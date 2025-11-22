Bertuğ Yıldırım'ın Sevgilisi Oriana Correia Gomes Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım, son dönemlerdeki özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyetik güzel Ala Tokel ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Portekizli model Oriana Correia Gomes ile yeni bir aşka yelken açtı. Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes'e Boğaz'da yaptığı romantik evlenme teklifi ile gündeme oturdu. Bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Peki, Bertuğ Yıldırım'ın sevgilisi Oriana Correia Gomes kimdir? İşte bu sorunun yanıtı ve merak edilen diğer bilgiler.

Oriana Correia Gomes Kimdir?

Bertuğ Yıldırım, İstanbul Boğazı'nda romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunduğu Oriana Correia Gomes, 24 yaşında bir modeldir. Aslen Portekizli olan Gomes, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Ailesi, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau kökenlidir. Genç yaşına rağmen, kariyerinde önemli adımlar atan Oriana, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak dikkat çekmiştir.

Oriana Correia Gomes'in Kariyeri

Oriana Correia Gomes, model olarak başarılı bir kariyere sahiptir. İspanya'da doğmuş olmasına rağmen, Portekizli kökenleri ile de tanınmaktadır. Hem güzelliği hem de yetenekleri ile moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Elde ettiği başarılar, onu sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip haline getirmiştir. Bertuğ Yıldırım ile olan ilişkisi, onun bu süreçte daha fazla ilgi görmesine neden olmuştur.

Bertuğ Yıldırım Kimdir?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 23 yaşındaki futbolcu, forvet pozisyonunda mücadele etmektedir ve İstanbul Başakşehir futbol takımında forma giymektedir. Futbol kariyerine Sarıyer'de başlayan Yıldırım, burada üç sezon geçirdikten sonra 2021 yılında Hatayspor'a transfer olmuştur. 2023 yılında ise Antalyaspor'a kiralanmıştır. Yıldırım, Türkiye milli takımı ile de uluslararası arenada boy göstererek, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında görev almıştır.

Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes çiftinin yaşadığı bu yeni dönem, magazin dünyasında ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. İlişkilerinin geleceği ve Yıldırım'ın kariyerinde yeni gelişmeler merakla bekleniyor.