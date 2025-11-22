Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Yayınlanma
14
Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde oynadığı karşılaşmada Çorum FK'yi 1-0'lık skorla yenerek sezonun kritik galibiyetlerinden birini elde etti. Maçın tek golü, Bandırmaspor'un golcüsü Tanque'den geldi. Bu sonuçla Bandırmaspor, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Maçın hakemliğini Turgut Doman üstlenirken, yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emrah Türkyılmaz yaptı. Bandırmaspor, maçta Arda Özçimen, Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir, N'Dongala, Muhammed Gümüşkaya ve Tanque ile sahaya çıktı. Yedek oyuncular arasında ise Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre ve Atalay Atçı yer aldı. Teknik direktörlüğünü Mustafa Gürsel'in üstlendiği Bandırmaspor, galibiyetle moral buldu.

Çorum FK'nın Performansı

Çorum FK ise, karşılaşmada Sehic, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa, Attamah, Cemali Sertel, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Eze ile mücadele etti. Yedek kulübesinde ise Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Mehmet Sapancı ve Taha İbrahim Rençber gibi oyuncular yer aldı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki Çorum FK, maç boyunca etkili bir performans sergileyemedi ve arzu edilen skoru elde edemedi.

Maçın Golleri ve Sarı Kartlar

Karşılaşmanın 59. dakikasında Bandırmaspor'un golcüsü Tanque, takımına üstünlüğü sağlayan golü kaydetti. Bu gol, Bandırmaspor'un galibiyetine giden yolda kritik bir an oldu. Maç boyunca Çorum FK'dan Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan ve Pedrinho sarı kart görürken, Bandırmaspor'dan da Hikmet Çiftçi ve Gani Burgaz sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Çorum FK ise üst sıralardaki hedeflerinden uzaklaştı. İki takım için de önümüzdeki haftalar, ligdeki konumlarını belirleyici nitelikte olacak.

#Futbol
#Spor
#Trendyol
#Yerel Haberler
