Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığımız Azalıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe yaşanan kriz ile artan ithalatın, et ve süt sorununu kalıcı hale getirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunların derinleştiğini, hayvan varlığının azalması ve kişi başı et tüketiminin düşmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hayvan Varlığında Azalma ve İthalat Sorunu

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de hayvancılık sektörünün giderek daha ağır bir krize sürüklendiğini ifade etti. Hayvan varlığındaki azalma, artan et ve süt fiyatları, ithalatın artması ve uygulanan yanlış politikaların üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Gürer, desteklenmeyen besicilerin Türkiye'nin et ve süt sorununu kalıcı hale getirebileceğini vurguladı.

Nüfus Artarken Hayvan Varlığı Geriliyor

1980 yılı ile 2024 yılı arasındaki verileri kıyaslayan Gürer, Türkiye'nin nüfusunun iki katına çıkmasına rağmen hayvan varlığının gerilediğine dikkat çekti. 1980 yılında 84,5 milyon olan toplam hayvan varlığının, 2024 yılında 71,8 milyona düştüğünü belirten Gürer, bu durumun kişi başına düşen et varlığını olumsuz etkilediğini kaydetti. 2023 yılında 818 bin 17, 2024 yılında ise 373 bin 126 hayvan ithal edildiğini ve bunun için toplamda 2 milyar 699 milyon dolar ödendiğini ifade etti.

Yem Fiyatlarının Artışı ve Sürdürülebilirlik Sorunları

Gürer, hayvancılığın sorunlu hale gelmesinin temel nedenlerinden birinin yem fiyatlarının sürekli artması olduğunu belirtti. 50 kiloluk süt yeminin fiyatının 900 liraya yaklaşmasının, besicilerin maliyetlerini artırdığını ve hayvancılığın karlı bir iş olmaktan çıkmasına sebep olduğunu ifade etti. Çiğ süt fiyatlarının maliyetlerin altında kalmasının küçük aile işletmelerini zor durumda bıraktığını vurgulayan Gürer, üreticilerin kazanamadığını, tüketicilerin ise daha pahalı ürünlerle karşılaştığını belirtti.

Şap Hastalığı ve Kamuoyuna Yansımayan Kayıplar

Gürer, 2025 yılında yaşanan şap hastalığı nedeniyle meydana gelen kayıpların kamuoyundan gizlendiğini dile getirdi. Çok sayıda hayvanın kaybedildiğini ve bu durumun et ve süt kayıplarına yol açtığını belirten Gürer, hayvancılığın bu yıl daha da sorunlu bir hale dönüştüğünü ifade etti.

Doğru Politika Uygulamaları ve Yerli Üreticilerin Desteklenmesi

Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü için doğru politika uygulamalarının şart olduğunu vurguladı. Mera hayvancılığına dönüş yapılması, ahır giderlerinin düşürülmesi ve besicilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Gürer, yerli üreticiye yönelik desteklerin artırılmadığı takdirde hem üreticinin hem de tüketicinin büyük bedel ödeyeceğini ifade etti.

Gürer, 2010 yılında et ve hayvan ithalatının başlamasının ardından yerli hayvan varlığının yerinde saydığını ve bu durumun sürekli skandallarla gündeme geldiğini hatırlattı. İthalat odaklı politikaların yerini üreticiye destek veren bir anlayışın alması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, yerli üreticilerin yerine ithalat vurguncularının önünün açılacağını söyledi.