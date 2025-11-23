McLaren Sürücüleri Las Vegas Grand Prix'sinde Diskalifiye Oldu

Dolar
Yayınlanma
14
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sinde, McLaren takımı sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri, araçlarındaki düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle diskalifiye edildi. Bu gelişme, şampiyonanın gidişatını önemli ölçüde etkileyerek, Norris'in liderliğini koruma mücadelesini zorlaştırdı.

Diskalifikasyon Nedenleri

Yarış sonrasında yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de araçlarının taban plakasının gerekli standartları aşan bir aşınma seviyesine ulaştığı tespit edildi. Bu durum, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından belirlenen teknik kuralların ihlaline yol açtı ve diskalifikasyon kararlarına neden oldu. Las Vegas Grand Prix'sinde Lando Norris, yarışta ikinci sırada yer alırken, Oscar Piastri dördüncü sırada finiş gördü. Ancak bu sonuçlar, diskalifikasyon nedeniyle geçersiz sayıldı.

Puan Durumu Üzerindeki Etkiler

Bu diskalifikasyon, şampiyonada lider durumda bulunan Norris ile Red Bull takımının sürücüsü Max Verstappen arasındaki puan farkının 24'e inmesine neden oldu. Las Vegas'taki yarışın kazananı Verstappen, bu sonuçla şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Pilotlar klasmanında şu anda Norris 390 puanla liderliğini sürdürürken, Piastri 366 puanla ikinci sırada, Verstappen ise 366 puanla üçüncü sırada yer alıyor. George Russell 294 puanla dördüncü, Charles Leclerc ise 226 puanla beşinci sırada bulunmaktadır.

Gelecek Yarışlar ve Beklentiler

Formula 1 takviminde yer alan bir sonraki yarış, sürücülerin ve takımların bu gelişmelerin ışığında nasıl bir strateji geliştirecekleri açısından kritik bir öneme sahip. McLaren için, diskalifikasyonun ardından yeniden toparlanarak puan kazanma fırsatlarını değerlendirmek, şampiyonadaki rekabeti sürdürmek açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Red Bull'un Verstappen ile elde ettiği avantaj, diğer takımlar için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

