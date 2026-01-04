Matteo Guendouzi ile İlgili Lazio'dan Açıklama

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lazio’nun Napoli ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabiani, Guendouzi'nin geleceği ile ilgili son durumu aktardı.

Guendouzi'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

Fabiani, Guendouzi'nin Lazio'dan ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirtmesine rağmen, kulüp olarak her ihtimali değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil, ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız" diyen Fabiani, oyuncunun sözleşme yenileme sürecine de başladıklarını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, Lazio'nun gelecekteki teklifler konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğine dair ipuçları verdi.

Fenerbahçe ile Olası İlişkiler

Fabiani, Fenerbahçe'den şu ana kadar resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. Guendouzi’nin halen Lazio oyuncusu olduğunu ifade eden Fabiani, bu durumun ileride gelecek olan teklifleri değerlendirmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtti. "Bu, Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği veya Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor" diyerek, olası bir transferin kapısının açık olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin Transfer Gündemi

Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde aktif olan Fenerbahçe, ilk imzayı Samsunspor'dan Anthony Musaba ile gerçekleştirmişti. Orta saha transferi için gündemde olan Guendouzi ile ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde, anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu iddiaları yer alıyor. Bu durum, Guendouzi'nin geleceği hakkında spekülasyonları artırırken, Lazio'nun bu konudaki duruşu merakla bekleniyor.