Dolar
43,0297 %0.16
Euro
50,4667 %-0.24
Gram Altın
5.991,88 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Matteo Guendouzi ile İlgili Lazio'dan Açıklama

Matteo Guendouzi ile İlgili Lazio'dan Açıklama

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Matteo Guendouzi ile İlgili Lazio'dan Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lazio’nun Napoli ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabiani, Guendouzi'nin geleceği ile ilgili son durumu aktardı.

Guendouzi'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

Fabiani, Guendouzi'nin Lazio'dan ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirtmesine rağmen, kulüp olarak her ihtimali değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil, ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız" diyen Fabiani, oyuncunun sözleşme yenileme sürecine de başladıklarını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, Lazio'nun gelecekteki teklifler konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğine dair ipuçları verdi.

Fenerbahçe ile Olası İlişkiler

Fabiani, Fenerbahçe'den şu ana kadar resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. Guendouzi’nin halen Lazio oyuncusu olduğunu ifade eden Fabiani, bu durumun ileride gelecek olan teklifleri değerlendirmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtti. "Bu, Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği veya Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor" diyerek, olası bir transferin kapısının açık olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin Transfer Gündemi

Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde aktif olan Fenerbahçe, ilk imzayı Samsunspor'dan Anthony Musaba ile gerçekleştirmişti. Orta saha transferi için gündemde olan Guendouzi ile ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde, anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu iddiaları yer alıyor. Bu durum, Guendouzi'nin geleceği hakkında spekülasyonları artırırken, Lazio'nun bu konudaki duruşu merakla bekleniyor.

Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi 2025'te Rekor Kırdı
Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi 2025'te Rekor Kırdı
#Ekonomi / 04 Ocak 2026
Antalya'da Açık Kapı Cinayeti: Eşinin ve Kızının Hayatına Son Verdi
Antalya'da Açık Kapı Cinayeti: Eşinin ve Kızının Hayatına Son Verdi
#Gündem / 04 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Fenerbahçe İlk Transferini Resmen Yaptı
Fenerbahçe İlk Transferini Resmen Yaptı
Spor
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı
2026 Yılı Memur ve Emekli Maaş Zamları Ne Zaman Açıklanacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2026 Yılı Memur ve Emekli Maaş Zamları Ne Zaman Açıklanacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Melis Sezen'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması: 29 Yaşına Girdi
Melis Sezen'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması: 29 Yaşına Girdi
ABD'nin Venezuela Operasyonuna Türkiye'den Tepkiler
ABD'nin Venezuela Operasyonuna Türkiye'den Tepkiler
KAEÜ’de Çok Sesli Müziğin Evrensel Dili Yankılandı
KAEÜ’de Çok Sesli Müziğin Evrensel Dili Yankılandı
Bakırköy Botanik Park'ta Hayvan Ölümü İddiaları Gündemde
Bakırköy Botanik Park'ta Hayvan Ölümü İddiaları Gündemde
4 Ocak Ankara Su Kesintisi: ASKİ'den Açıklama
4 Ocak Ankara Su Kesintisi: ASKİ'den Açıklama
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft