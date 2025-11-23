Dolar
42,4530 %0.01
Euro
48,9239 %-0.06
Gram Altın
5.554,99 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler

Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili olarak önemli bir karar aldı. Söz konusu yıkımda 63 kişinin hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasının ardından, olayla ilgili 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Yıkımın Ardındaki Sorumluluklar

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u, 6 Şubat'taki depremler sonucu yerle bir oldu. Bu olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. Çukurova Kaymakamlığı, yıkılan binanın çatı katındaki izinsiz tadilatlarla ilgili olarak, Çukurova Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz ve Hasan Uzun hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Soruşturma İzni Verilmeyen Görevliler

Ancak, Kaymakamlık tarafından eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan için soruşturma izni verilmedi. Bu durum, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve şüpheliler tarafından itiraz edilen bir karar oldu.

Mahkeme Kararı ve Gelişmeler

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Adana Bölge İdare Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyen bu isimler hakkında kararın kaldırılmasına ve soruşturma izni verilmesine hükmetti. Mahkeme, "Olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmeler yapıldığı, soruşturma izni verilmeyen kişilere isnat edilen fiilin sübut bulup bulmadığı ve ceza sorumluluğuna neden olup olmayacağının ancak yapılacak soruşturma ile ortaya çıkarılabileceği" ifadesine yer verdi.

Diğer Soruşturma İzinleri

Daha önce, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için de soruşturma izni verilmişti. İçişleri Bakanlığı, zemin ve birinci katlardaki tadilatlarla ilgili olarak Çukurova Belediyesi'nin imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında soruşturma izni vermişti. Ancak, eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin için henüz bir soruşturma izni verilmediği ve tarafların bu karara itiraz ettiği öğrenildi.

15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?
15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?
#Gündem / 23 Kasım 2025
Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama
#Magazin / 23 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Trabzon'daki Balıkçı Barınaklarının Lüks Dönüşümü
Trabzon'daki Balıkçı Barınaklarının Lüks Dönüşümü
Gündem
2025 Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Harç, Kurs ve Sınav Ücreti Hesaplama
2025 Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Harç, Kurs ve Sınav Ücreti Hesaplama
CHP'nin 1930 Yılında Alkol Yasağına İlişkin Belgesi Gün Yüzüne Çıktı
CHP'nin 1930 Yılında Alkol Yasağına İlişkin Belgesi Gün Yüzüne Çıktı
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı
Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor
Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor
22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste
Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste
Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı
Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft