Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili olarak önemli bir karar aldı. Söz konusu yıkımda 63 kişinin hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasının ardından, olayla ilgili 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Yıkımın Ardındaki Sorumluluklar

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u, 6 Şubat'taki depremler sonucu yerle bir oldu. Bu olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. Çukurova Kaymakamlığı, yıkılan binanın çatı katındaki izinsiz tadilatlarla ilgili olarak, Çukurova Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz ve Hasan Uzun hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Soruşturma İzni Verilmeyen Görevliler

Ancak, Kaymakamlık tarafından eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan için soruşturma izni verilmedi. Bu durum, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve şüpheliler tarafından itiraz edilen bir karar oldu.

Mahkeme Kararı ve Gelişmeler

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Adana Bölge İdare Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyen bu isimler hakkında kararın kaldırılmasına ve soruşturma izni verilmesine hükmetti. Mahkeme, "Olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmeler yapıldığı, soruşturma izni verilmeyen kişilere isnat edilen fiilin sübut bulup bulmadığı ve ceza sorumluluğuna neden olup olmayacağının ancak yapılacak soruşturma ile ortaya çıkarılabileceği" ifadesine yer verdi.

Diğer Soruşturma İzinleri

Daha önce, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için de soruşturma izni verilmişti. İçişleri Bakanlığı, zemin ve birinci katlardaki tadilatlarla ilgili olarak Çukurova Belediyesi'nin imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında soruşturma izni vermişti. Ancak, eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin için henüz bir soruşturma izni verilmediği ve tarafların bu karara itiraz ettiği öğrenildi.