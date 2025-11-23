Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğini açıkladı. Atama bekleyen öğretmenler, tercih işlemlerini 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, öğretmen adayları atama tarihini merak etmeye başladı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü, okul öncesi ve İngilizce branşlarındaki öğretmenlerin görev tarihleri ne zaman? İşte bu sorulara yanıt niteliğinde son gelişmeler.

Atama Tarihleri ve Branş Dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani Öğretmenler Günü'nde yapacak. Bu atama ile birlikte, öğretmen sayısının 1 milyon 49 bin 564'e ulaşması bekleniyor. Atama sürecinde en fazla kontenjan ayrılan branşlar arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim öğretmenliği 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 1,802, okul öncesi öğretmenliği 1,321 ve İngilizce öğretmenliği 757 kontenjan ile öne çıkıyor.

Görev Başlangıç Tarihleri

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak. Bu süreç, öğretmen adayları için önemli bir dönüm noktası oluşturarak, eğitim kadrosunun güçlenmesine katkı sağlayacak.

Öğretmen adayları arasında büyük bir heyecan ve beklenti yaratan bu atama, eğitim sisteminin gelişimi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim alanında yaşanan ihtiyaçlar ve öğretmen sayısındaki artış, bu tür atamaların önemini bir kat daha artırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın planladığı bu atama, öğretmen adayları için yeni bir kariyer fırsatı sunuyor.