Dolar
42,4530 %0.01
Euro
48,9239 %-0.06
Gram Altın
5.554,99 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğini açıkladı. Atama bekleyen öğretmenler, tercih işlemlerini 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, öğretmen adayları atama tarihini merak etmeye başladı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü, okul öncesi ve İngilizce branşlarındaki öğretmenlerin görev tarihleri ne zaman? İşte bu sorulara yanıt niteliğinde son gelişmeler.

Atama Tarihleri ve Branş Dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani Öğretmenler Günü'nde yapacak. Bu atama ile birlikte, öğretmen sayısının 1 milyon 49 bin 564'e ulaşması bekleniyor. Atama sürecinde en fazla kontenjan ayrılan branşlar arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim öğretmenliği 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 1,802, okul öncesi öğretmenliği 1,321 ve İngilizce öğretmenliği 757 kontenjan ile öne çıkıyor.

Görev Başlangıç Tarihleri

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak. Bu süreç, öğretmen adayları için önemli bir dönüm noktası oluşturarak, eğitim kadrosunun güçlenmesine katkı sağlayacak.

Öğretmen adayları arasında büyük bir heyecan ve beklenti yaratan bu atama, eğitim sisteminin gelişimi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim alanında yaşanan ihtiyaçlar ve öğretmen sayısındaki artış, bu tür atamaların önemini bir kat daha artırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın planladığı bu atama, öğretmen adayları için yeni bir kariyer fırsatı sunuyor.

#2025
#Ne Zaman
#Öğretmen
#Seohaber
#Ataması
#15 Bin
#Görev Tarihi
#Hangi Gün
Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama
#Magazin / 23 Kasım 2025
Trabzon'daki Balıkçı Barınaklarının Lüks Dönüşümü
Trabzon'daki Balıkçı Barınaklarının Lüks Dönüşümü
#Gündem / 23 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
2025 Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Harç, Kurs ve Sınav Ücreti Hesaplama
2025 Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Harç, Kurs ve Sınav Ücreti Hesaplama
Gündem
CHP'nin 1930 Yılında Alkol Yasağına İlişkin Belgesi Gün Yüzüne Çıktı
CHP'nin 1930 Yılında Alkol Yasağına İlişkin Belgesi Gün Yüzüne Çıktı
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı
Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor
Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor
22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste
Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste
Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı
Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı
Sistemde Tıkanıklık mı Var? Nesine 51-22 Hatasının Arkasındaki Gerçek ve Adım Adım Çözüm
Sistemde Tıkanıklık mı Var? Nesine 51-22 Hatasının Arkasındaki Gerçek ve Adım Adım Çözüm
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft