Google AI Arama'da Reklam Dönemi: Gelir Artışı Hedefleniyor

Arama motoru lideri Google, yapay zeka (AI) entegrasyonunu ticarileştirme çabalarında önemli bir aşama kaydetti. Şirket, AI Mode adı verilen yapay zeka destekli arama deneyimine reklamlar ekleyerek, arama gelirlerini artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, yeni reklam deneyimini test etmeye başladı.

Yapay Zeka Destekli Arama Deneyimine Reklam Entegrasyonu

Google'ın gelir modeli büyük ölçüde Arama hizmetlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, yapay zeka alanında yaptığı yatırımların nasıl gelir getireceği uzun süredir merak konusuydu. Şirket, AI Mode'un reklamlarla entegre edilmesiyle birlikte bu stratejisini somut adımlarla uygulamaya koymuştur. Daha önce tamamen reklamsız bir deneyim sunan AI Mode, artık belirli kullanıcı gruplarına reklam göstermeye başlamıştır.

Kullanıcı Deneyimleri ve İlk Tepkiler

X platformu kullanıcısı Greg Sterling, AI Mode Labs sürümünde klima tamiriyle ilgili bir arama yaptığında reklamlarla karşılaştığını bildirdi. Bir diğer kullanıcı Brodie Clark, bu reklamların Labs sürümü dışında da görülebildiğini ifade etti. Gözlemler, bu reklamların normal arama sonuçlarındaki "sponsorlu" etiketine benzer bir işaret taşıdığını ve organik sonuçlarla benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, reklamların genellikle sonuç sayfasının en altında yer aldığı belirtilmekte.

Google'ın Reklam Stratejisi ve Gelecek Beklentiler

Google, yaklaşık bir yıl önce mobil cihazlarda AI Overviews içinde sponsorlu içerikler göstermeye başlamıştı. AI Mode'un başlangıçta reklamsız olması, kullanıcıların yeni deneyime alışmasını kolaylaştırma amacı taşıyordu. Ancak şimdi, Google, AI Mode'a sponsorlu içerikler ekleyerek gelir kaynaklarını çeşitlendirme yolunda önemli bir adım atmıştır. Şirketin bu stratejisi, kullanıcıların arama deneyimlerini etkilemeden gelir artırma hedefini gerçekleştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.