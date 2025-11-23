Xiaomi’den POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro’ya HyperOS 3 Sürprizi!

Xiaomi, yeni nesil mobil işletim sistemi HyperOS 3 güncellemesini hızla yaymaya devam ediyor. Şirketin son hamlesiyle birlikte, özellikle POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro sahipleri için heyecan verici gelişmeler yaşandı.

Uzun süredir konuşulan ve test aşamaları sızdırılan güncelleme, nihayet bu iki modele resmen sunuldu. Xiaomi’nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümü, kullanıcı arayüzünde büyük değişiklikler sunarken, performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ destekli optimizasyonlar da dikkat çekiyor.

Güncelleme Hangi Modeller İçin Geldi?

POCO F7 Pro

Redmi Turbo 4 Pro (POCO F7’nin küresel varyantı)

Her iki model de HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM yapı numarasına sahip sürümü almaya başladı. Güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor, bu nedenle bazı kullanıcılar birkaç gün gecikmeyle alabilir.

HyperOS 3 ile Neler Değişiyor?

HyperOS 3, yalnızca tasarım açısından değil, işlevsel olarak da birçok yenilik getiriyor:

Yeni animasyonlar ve görsel geçişler

Geliştirilmiş pil yönetimi

Arka planda çalışan uygulamalarda daha düşük bellek tüketimi

Kamera arayüzü ve galeri uygulamasında optimizasyon

Cihaz içi yapay zekâ ile kişisel öneriler

Bu güncelleme, özellikle oyun oynayan ve çoklu görev kullanan kullanıcılar için performans artışı vadediyor.

HyperOS 3 Nasıl Güncellenir?

Cihazınızda HyperOS 3’ü kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın

Cihaz Hakkında bölümüne girin

HyperOS Sürümü alanına dokunun

Güncelleme görünüyorsa, indirip yükleyin

Eğer henüz görünmüyorsa birkaç gün içinde tekrar kontrol etmeniz öneriliyor.

HyperOS 3 Alacak Diğer Xiaomi Cihazları (Kasım–Ocak 2026)

HyperOS 3 sadece bu iki modelle sınırlı değil. Xiaomi’nin resmi listesine göre, Kasım 2025 ile Ocak 2026 arasında birçok cihaz bu güncellemeyi alacak. Bazı dikkat çeken modeller şunlar:

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi MIX Fold 3

Redmi Note 15 Serisi

Redmi K60 Serisi

Xiaomi Smart Band 10, Watch 5

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi TV ve TV MAX serileri

Tam liste yukarıda verdiğiniz haberde detaylı yer alıyor.

Kullanıcı Yorumları ve Beklentiler

POCO ve Redmi kullanıcılarının sosyal medya yorumları oldukça olumlu. Kullanıcılar özellikle daha akıcı arayüz, düşük pil tüketimi ve kapsamlı kişiselleştirme seçeneklerinden memnun olduklarını belirtiyor.