Haberin Gündemi Genel Emekli Olup Çalışanlara Şok! Maaş Kesintisi Yolda

Emekli Olup Çalışanlara Şok! Maaş Kesintisi Yolda

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çift maaş alan emeklileri mercek altına aldı. 2008 sonrası işe giren emekliler için yeni dönemde maaş kesintisi yolda. SGK’nın yürüttüğü çalışma, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Yayınlanma
14
Emekli Olup Çalışanlara Şok! Maaş Kesintisi Yolda
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çift maaş alan emeklilerle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Türkiye’de 17 milyona yaklaşan emekli nüfusunun önemli bir kısmı, hem emekli maaşı alıyor hem de aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Ancak bu durum, SGK mevzuatındaki yeni düzenlemeler doğrultusunda değişmek üzere.

Özellikle 2008 yılı sonrası işe başlayanlar için emeklilik sistemi ciddi farklılıklar barındırıyor. Bu tarihten sonra sigorta girişi yapılan vatandaşlar, emekli olduklarında “ya maaş, ya çalışma” tercihine zorlanacak. Yani hem emekli maaşı alıp hem de sigortalı bir işte çalışma dönemi bu grup için tarihe karışacak.

2008 Sonrası İşe Girenler İçin Kritik Dönem Başlıyor

SGK mevzuatında yapılan düzenlemelere göre, 1 Ekim 2008 sonrası ilk işe giriş yapan çalışanlar, emekliliğe hak kazandıklarında maaş alırken aktif olarak sigortalı bir işte çalışamayacaklar. Emekli aylığı almak isteyenler, maaş dilekçesi verdikleri andan itibaren çalışmayı bırakmak zorunda kalacak.

Eğer çalışmaya devam edilirse, SGK bu durumu tespit ettiğinde emekli maaşı tamamen kesilecek.

İki Maaş Devri Sona mı Eriyor?

Halen milyonlarca emekli, hem emekli aylığını almakta hem de bir iş yerinde çalışarak ikinci bir gelir elde etmektedir. Ancak bu durum yalnızca 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar için mümkün olacak. Bu tarihten sonra sisteme girenler, ilerleyen yıllarda emeklilik sürecinde bu haklardan mahrum kalacak.

SGK, bu farkı daha net denetleyebilmek adına yeni yazılım ve kontrol sistemlerini devreye sokarken, aktif çalıştığı halde maaş almaya devam edenlerin listelendiği ve denetimlerin başladığı bildirildi.

SGK’nın Hedefi: Usulsüzlükleri Önlemek

SGK yetkilileri, bu adımın temel amacının “usulsüz maaş ödemelerini önlemek” olduğunu vurguluyor. Özellikle emeklilik sonrası kayıt dışı çalışmaları da denetim altına almak isteyen kurum, önümüzdeki dönemde daha sıkı kontrollerle emekli–çalışan dengesini sağlamak istiyor.

Kimler Etkilenmeyecek?

2008 öncesi sigorta girişi olanlar için mevcut haklar korunuyor. Bu kişiler, istedikleri takdirde hem emekli maaşlarını almaya hem de sigortalı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

Ancak 2008 sonrası sistemde olanlar için çift maaş uygulaması, yasal olarak mümkün olmayacak.

