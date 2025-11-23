KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına dair önemli bilgiler paylaştı. Kacır, program çerçevesinde işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi imkanı sunulacağını ve buna ek olarak 20 puanlık finansman desteği verileceğini açıkladı. Bu yılın üçüncü çağrısında toplamda 1266 işletmenin başvurduğu belirtiliyor.

Destek Programının Detayları

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik önemli bir finansman kaynağı olarak öne çıkıyor. Bakan Kacır, programın ilk iki döneminde 1647 projeye toplam 25,5 milyar lira finansman sağlandığını vurguladı. Bu destekler, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı ve girişimcileri destekleyerek üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KOSGEB aracılığıyla sağlanan desteklerin, Türkiye'nin üretim gücünü artırma yolunda kritik bir rol oynadığını ifade etti. KOBİ'lerin güçlendirilmesi amacıyla sunulan finansman desteği, girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Kacır, "KOBİ'lerimize güç vermeye devam edeceğiz. Üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için kararlıyız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başvurular ve Beklentiler

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına yapılan başvurular, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılama konusunda duyduğu talebi gözler önüne seriyor. 1266 işletmenin programa katılması, KOBİ'lerin desteklenmesi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bakan Kacır'ın açıklamaları, bu sürecin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve daha fazla işletmenin destek alabileceğini gösteriyor.

Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecinde KOSGEB'in rolü, KOBİ'lerin gelişimine yönelik sağladığı desteklerle daha da önem kazanıyor. Girişimcilerin sürdürülebilir projeler geliştirmesi için gerekli olan finansman ihtiyacının karşılanması, ülkenin ekonomik büyümesi açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.