Dolar
42,4530 %0.01
Euro
48,9239 %-0.06
Gram Altın
5.554,99 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu
Okunma Süresi: 2 dk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına dair önemli bilgiler paylaştı. Kacır, program çerçevesinde işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi imkanı sunulacağını ve buna ek olarak 20 puanlık finansman desteği verileceğini açıkladı. Bu yılın üçüncü çağrısında toplamda 1266 işletmenin başvurduğu belirtiliyor.

Destek Programının Detayları

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik önemli bir finansman kaynağı olarak öne çıkıyor. Bakan Kacır, programın ilk iki döneminde 1647 projeye toplam 25,5 milyar lira finansman sağlandığını vurguladı. Bu destekler, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı ve girişimcileri destekleyerek üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KOSGEB aracılığıyla sağlanan desteklerin, Türkiye'nin üretim gücünü artırma yolunda kritik bir rol oynadığını ifade etti. KOBİ'lerin güçlendirilmesi amacıyla sunulan finansman desteği, girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Kacır, "KOBİ'lerimize güç vermeye devam edeceğiz. Üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için kararlıyız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başvurular ve Beklentiler

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına yapılan başvurular, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılama konusunda duyduğu talebi gözler önüne seriyor. 1266 işletmenin programa katılması, KOBİ'lerin desteklenmesi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bakan Kacır'ın açıklamaları, bu sürecin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve daha fazla işletmenin destek alabileceğini gösteriyor.

Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecinde KOSGEB'in rolü, KOBİ'lerin gelişimine yönelik sağladığı desteklerle daha da önem kazanıyor. Girişimcilerin sürdürülebilir projeler geliştirmesi için gerekli olan finansman ihtiyacının karşılanması, ülkenin ekonomik büyümesi açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
#Gündem / 23 Kasım 2025
Güller ve Günahlar 7. Bölüm: “Bana Aşık Olma Zeynep!” Kanal D Son Bölüm Özeti
Güller ve Günahlar 7. Bölüm: “Bana Aşık Olma Zeynep!” Kanal D Son Bölüm Özeti
#Gündem / 23 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığımız Azalıyor
Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığımız Azalıyor
Ekonomi
Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti
Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Kritik Temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Kritik Temaslar
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Vasiyetini Açıkladı
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Vasiyetini Açıkladı
Google AI Arama'da Reklam Dönemi: Gelir Artışı Hedefleniyor
Google AI Arama'da Reklam Dönemi: Gelir Artışı Hedefleniyor
McLaren Sürücüleri Las Vegas Grand Prix'sinde Diskalifiye Oldu
McLaren Sürücüleri Las Vegas Grand Prix'sinde Diskalifiye Oldu
Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler
Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler
15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?
15 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft