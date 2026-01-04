Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi 2025'te Rekor Kırdı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025 yılında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %31,2 artış göstererek 1 trilyon 480 milyar 981 milyon liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, Türk lirasının dış ticaretteki rolünün giderek arttığını göstermektedir.

2025 Yılı İhracat ve İthalat Rakamları

2025 yılının Ocak ayında Türk lirasıyla ihracat, 26 milyar 303 milyon lira, ithalat ise 70 milyar 319 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ayda gerçekleşen dış ticaret hacmi 96 milyar 622 milyon lira olarak hesaplandı. Şubat ayında ise ihracat 28 milyar 291 milyon liraya, ithalat 84 milyar 18 milyon liraya çıkarak dış ticaret hacmi 112 milyar 309 milyon liraya yükseldi.

Mart ayında Türk lirasıyla ihracat 30 milyar 868 milyon liraya, ithalat 95 milyar 769 milyon liraya ulaşarak dış ticaret hacmi 126 milyar 636 milyon liraya çıktı. Nisan ayında ise ihracat 24 milyar 305 milyon lira, ithalat 97 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi 121 milyar 496 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Aylık İhracat ve İthalat Verileri

Mayıs 2025'te Türk lirasıyla ihracat 28 milyar 702 milyon lira, ithalat 90 milyar 20 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 118 milyar 722 milyon lira olarak belirlendi. Haziran ayında ise, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle ihracat 23 milyar 770 milyon liraya, ithalat 98 milyar 537 milyon liraya ve dış ticaret hacmi 122 milyar 307 milyon liraya ulaştı.

Temmuz ayında ihracat 28 milyar 134 milyon lira, ithalat 104 milyar 326 milyon lira olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi 132 milyar 460 milyon liraya yükseldi. Ağustos ayında Türk lirasıyla ihracat 25 milyar 382 milyon lira, ithalat ise 88 milyar 405 milyon lira oldu, dış ticaret hacmi ise 113 milyar 787 milyon lira olarak kaydedildi. Eylül ayında ihracat 27 milyar 226 milyon lira, ithalat 91 milyar 592 milyon lira olurken dış ticaret hacmi de 118 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

Son Çeyrek Performansı ve Yıllık Rakamlar

Ekim 2025'te Türk lirasıyla ihracat 30 milyar 56 milyon lira, ithalat 103 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi 133 milyar 498 milyon liraya ulaştı. Kasım ayında bu rakamlar daha da arttı; ihracat 35 milyar 429 milyon lira, ithalat 100 milyar 94 milyon lira olarak kaydedildi ve dış ticaret hacmi 135 milyar 522 milyon lira oldu. Aralık ayında ise ihracat 33 milyar 544 milyon lira, ithalat 115 milyar 261 milyon lira olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi 148 milyar 805 milyon liraya yükseldi. Böylece, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi aylık bazda 150 milyar liraya yaklaşmış oldu.

2025 yılının tamamında Türk lirasıyla ihracat, bir önceki yılın verilerine göre %7,7 artışla 342 milyar 9 milyon liraya ulaşırken, ithalat %40,4 oranında artarak 1 trilyon 138 milyar 972 milyon liraya çıktı. Bu gelişmeler ışığında Türk lirasıyla dış ticaret hacminin 2024 yılına göre %31,2 artarak 1 trilyon 480 milyar 981 milyon liraya ulaşması, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.