İninal Bakiye İadeleri Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı Sonrası Süreç Netleşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımladığı kararla, İninal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin 6493 sayılı Kanun kapsamındaki tüm faaliyet izinlerini iptal etti. Kararın ardından yüz binlerce İninal kullanıcısı, “Bakiye iadeleri ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

TCMB: Güvenli ve Kesintisiz Sistem Şart

TCMB tarafından yapılan açıklamada, ödeme ve elektronik para sistemlerinin güvenli, kesintisiz ve etkin şekilde çalışmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Merkez Bankası ayrıca kullanıcıların, hangi kuruluşların aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve izin kapsamlarını resmî internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

İninal’dan Açıklama: Fon İadeleri Başlayacak

Konuya ilişkin açıklama yapan İninal, faaliyet izninin iptali sonrası nasıl bir yol izleneceğini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıklamasına göre:

Yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK’a bildirilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, kalan kullanıcılar için fon iade süreci başlatılacak.

Sürecin detayları daha sonra duyurulacak.

TMSF Gözetiminde Yeni Yönetim Atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İninal’a yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür atayarak sürecin hızlandırılmasını sağladı. TMSF'nin gözetiminde işleyecek bu süreç, kullanıcı mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla yürütülecek.

Bakiyeler Ne Zaman İade Edilecek?

İninal şu an için net bir tarih vermemiş olsa da, iade sürecinin genel çerçevesi belli oldu. Takvimin şu şekilde işlemesi bekleniyor:

MASAK’a bildirilecek hesapların ayrıştırılması:

Şüpheli işlemlerin olduğu hesaplar belirlenerek raporlanacak.

Meşru kullanıcıların belirlenmesi:

Yasa dışı bahis bağlantısı olmayan kullanıcılar tespit edilecek.

İade sürecinin başlatılması:

Bu kullanıcılara ait bakiyeler, belirlenen yöntemle iade edilecek.

TMSF denetiminde ilerleme:

Süreç, TMSF’nin denetiminde şeffaf şekilde yönetilecek.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

İninal kullanıcıları, şirketin resmî açıklamalarını ve TMSF/TCMB duyurularını takip etmeli.

Şüpheli işlem yapmadığınızı düşünüyorsanız, iade süreci için ek bir başvuru yapmanıza gerek yok.

Ancak iade süreci uzarsa, TMSF veya İninal müşteri destek birimi ile iletişime geçmeniz gerekebilir.