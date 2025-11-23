Dolar
Eddie Murphy'nin Reddettiği Filmler ve Pişmanlıkları

Eddie Murphy'nin Reddettiği Filmler ve Pişmanlıkları

Yayınlanma
14
Eddie Murphy'nin Reddettiği Filmler ve Pişmanlıkları
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü komedyen Eddie Murphy, kariyerinde reddettiği ve büyük gişe başarıları elde eden üç film hakkında pişmanlık duyduğunu açıkladı. Murphy, "Hayalet Avcıları", "Bitirim İkili" ve "Masum Sanık Roger Rabbit" gibi önemli projelerde yer almadığı için duyduğu kaybı dile getirerek, bu filmleri kabul etmediği için pişmanlık hissettiğini ifade etti. 64 yaşındaki Murphy, kariyerine rağmen bu fırsatları değerlendirememiş olmanın kendisi için büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Gişe Başarısı Yüksek Filmler

Murphy, Associated Press'e verdiği röportajda, özellikle büyük gişe başarıları elde eden bu projelerde yer almadığı için duyduğu pişmanlıkları paylaştı. "Evet, bazı filmler var. 'Hayalet Avcıları', 'Bitirim İkili' ve 'Masum Sanık Roger Rabbit'. Bu projeleri yapmalıydım ama yapmadım. Keşke yapsaydım," diyerek hislerini dile getirdi. Bu filmlerin elde ettiği büyük gişe hasılatları, Murphy'nin pişmanlığının temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlk "Hayalet Avcıları" filmi 1984 yılında vizyona girmiş ve dünya genelinde 243 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmiştir. Benzer şekilde, "Who Framed Roger Rabbit" filmi de 156 milyon doların üzerinde bir gişe başarısı göstererek sinema tarihinin önemli yapımlarından biri haline gelmiştir. Murphy, bu tür büyük başarıların yanında yer almayı arzuladığını belirtmektedir.

Kariyerine Devam Eden Murphy

Buna rağmen, Eddie Murphy kariyerine güçlü bir şekilde devam etti ve "Çılgın Profesör", "Dr. Dolittle" ve "Shrek" gibi unutulmaz karakterlere hayat vererek izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu projelerle birlikte hem komedi hem de drama alanında önemli başarılara imza attı. Murphy'nin kariyeri, reddettiği projelere rağmen büyük bir gelişim gösterdi ve birçok ikonik karakterle hatırlanacak bir geçmişe sahip oldu.

Yeni Projeleri ve Geleceği

Ayrıca, Murphy, Netflix'in yeni belgeseli "Being Eddie" ile kendi komedyenlik kariyerine dair kişisel yolculuğunu ve gençlik yıllarını izleyicilere sunuyor. Bu belgesel, Murphy'nin kariyerine dair içten bir bakış açısı sağlarken, kendisinin özel yaşamı hakkında da bilgiler veriyor. Murphy, pişmanlık duyduğu projelerden uzak kalsa da, kariyerindeki başarılarına yeni bir halka eklemeye devam ediyor. Yakın zamanda vizyona girecek olan "Shrek 5" filminde Eşek rolünü yeniden canlandıracak olması, onun sinema kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

