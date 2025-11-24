Dolar
Serdar Ortaç'ın Eski Eşine Yönelik İddialar Magazin Gündemini Sarstı

Serdar Ortaç'ın Eski Eşine Yönelik İddialar Magazin Gündemini Sarstı

Yayınlanma
14
Serdar Ortaç'ın Eski Eşine Yönelik İddialar Magazin Gündemini Sarstı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü pop sanatçısı Serdar Ortaç ile eski eşi Chloe Loughnan arasında yaşanan tazminat anlaşmazlığı, son gelişmelerle birlikte yeniden dikkat çekici bir hal aldı. 2019 yılında boşanan çift, özellikle tazminat ödemeleri nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağı olmuştu. Ortaç'ın, Loughnan'a olan tazminat borcunu ödemekte yaşadığı güçlükler, taraflar arasında yeni bir krize yol açtı.

Tazminat Anlaşmazlığı ve Haciz Süreci

Serdar Ortaç, boşanma sonrası 1 milyon TL tutarındaki tazminatı dört taksit halinde ödemeyi kabul etmişti. Ancak zamanla bu taksitlerin ödenmesinde zorluklar yaşamaya başladığını ifade eden Ortaç, sık sık "Ödeme yapamıyorum" şeklinde açıklamalar yapmıştır. Bu durum, Chloe Loughnan’ın Ortaç’ın evine haciz işlemi başlatmasına neden oldu. Loughnan’ın bu hamlesi, iki taraf arasındaki gerilimi daha da artırdı.

İddialar ve Tepkiler

Son günlerde magazin kulislerinde yer alan bir başka iddia ise oldukça dikkat çekici. İddialara göre, Ortaç’ın Loughnan’ın evde bıraktığı marka çanta, ayakkabı ve elbiseleri çöp poşetlerine koydurup İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıttığı öne sürüldü. Bu süreçte Ortaç’ın şoförüne, eşyaları "Hediyem olsun" şeklinde bir talimat verdiği belirtiliyor. Bu olay, Loughnan'ın tepkisini de beraberinde getirmiş ve eski eşinin yaşananlara karşı sinir krizi geçirdiği iddia edilmiştir.

Tarihsel Bağlam ve Geçmişteki İlişkiler

Ortaç ve Loughnan arasındaki ilişki, yıllar içinde birçok iniş çıkış yaşamıştır. Özellikle Ortaç’ın 2010 yılında çıkardığı 'Poşet' adlı şarkıda, yaşadığı duygusal zorlukları ifade ettiği biliniyor. O dönemlerdeki hislerini, "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmesi, çiftin ilişkilerindeki karmaşayı gözler önüne sermektedir. Şimdiki olaylar ise, geçmişteki gerilimin ne denli derin olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Serdar Ortaç’ın bu son hamlesi, tazminat sürecinin yanı sıra, eski eşinin eşyalarını bu şekilde dağıtması, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Çift arasındaki bu gerilim, hem hayranlarını hem de medya dünyasını yakından ilgilendiren bir konu olmaya devam ediyor.

#Serdar Ortaç
#Chloe Loughnan
