Çanakkale Boğazı, Lodos Fırtınasının Ardından 45 Saat Sonra Yeniden Açıldı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, bölgedeki deniz trafiğini olumsuz etkileyerek Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü geçişlerine kapatılmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz cuma günü fırtına uyarısı yapmıştı. Cumartesi ve pazar günleri kentte yoğun olarak hissedilen lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, özellikle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında feribot seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı, 12.20 itibarıyla lodosun etkisiyle Kuzey ve Güney yönünden gemi trafiğine kapatıldı. Bu durum, bölgedeki denizciler için zorlu bir süreç başlattı; gemiler, demir bölgesinde bekletilmek zorunda kaldı.

Gemi Geçişlerine Yeniden İzin Verildi

Fırtınanın etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte, Çanakkale Boğazı'nın yeniden gemi geçişlerine açılacağı duyuruldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsu ile boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemi kaptanlarına bildirdi. 45 saat süren bekleyişin ardından, boğaz saat 08.00'de Güney yönünden ve saat 09.00'da Kuzey yönünden gemi geçişlerine açıldı.

Bu gibi durumlar, deniz taşımacılığı açısından büyük önem taşımakta ve fırtına gibi hava koşulları, deniz trafiğini doğrudan etkileyebilmektedir. Çanakkale Boğazı'nın stratejik konumu, bu tür olayların ardından hızlı bir şekilde çözüm üretilmesini gerektiriyor. Fırtına sonrası deniz trafiğinin normale dönmesi, bölgedeki ticaret ve ulaşım açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.