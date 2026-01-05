Dolar
43,0475 %0.05
Euro
50,3372 %-0.24
Gram Altın
6.138,99 % 2,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Çanakkale Boğazı, Lodos Fırtınasının Ardından 45 Saat Sonra Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı, Lodos Fırtınasının Ardından 45 Saat Sonra Yeniden Açıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çanakkale Boğazı, Lodos Fırtınasının Ardından 45 Saat Sonra Yeniden Açıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, bölgedeki deniz trafiğini olumsuz etkileyerek Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü geçişlerine kapatılmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz cuma günü fırtına uyarısı yapmıştı. Cumartesi ve pazar günleri kentte yoğun olarak hissedilen lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, özellikle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında feribot seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı, 12.20 itibarıyla lodosun etkisiyle Kuzey ve Güney yönünden gemi trafiğine kapatıldı. Bu durum, bölgedeki denizciler için zorlu bir süreç başlattı; gemiler, demir bölgesinde bekletilmek zorunda kaldı.

Gemi Geçişlerine Yeniden İzin Verildi

Fırtınanın etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte, Çanakkale Boğazı'nın yeniden gemi geçişlerine açılacağı duyuruldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsu ile boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemi kaptanlarına bildirdi. 45 saat süren bekleyişin ardından, boğaz saat 08.00'de Güney yönünden ve saat 09.00'da Kuzey yönünden gemi geçişlerine açıldı.

Bu gibi durumlar, deniz taşımacılığı açısından büyük önem taşımakta ve fırtına gibi hava koşulları, deniz trafiğini doğrudan etkileyebilmektedir. Çanakkale Boğazı'nın stratejik konumu, bu tür olayların ardından hızlı bir şekilde çözüm üretilmesini gerektiriyor. Fırtına sonrası deniz trafiğinin normale dönmesi, bölgedeki ticaret ve ulaşım açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası Yeni Yıl Promosyonları Ne Zaman Açıklanacak ve Ödemeler Ne Kadar Olacak?
Ziraat Bankası Yeni Yıl Promosyonları Ne Zaman Açıklanacak ve Ödemeler Ne Kadar Olacak?
#Gündem / 05 Ocak 2026
Sağlık Personeli Banka Promosyonu Ne Zaman Yatacak? 2026 Ocak Güncel Rakım Listesi!
Sağlık Personeli Banka Promosyonu Ne Zaman Yatacak? 2026 Ocak Güncel Rakım Listesi!
#Gündem / 04 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Babasının Evinde Arama Gerçekleştirildi
Ekrem İmamoğlu'nun Babasının Evinde Arama Gerçekleştirildi
Gündem
Venezuela Gelişmeleri Sonrası Altın Fiyatları 4 Ocak 2026
Venezuela Gelişmeleri Sonrası Altın Fiyatları 4 Ocak 2026
Ece Vahapoğlu'ndan Ameliyat Sonrası Açıklama
Ece Vahapoğlu'ndan Ameliyat Sonrası Açıklama
10 Saat Yanan Şömine Videosu ile Milyon Dolarlık Gelir Elde Edildi
10 Saat Yanan Şömine Videosu ile Milyon Dolarlık Gelir Elde Edildi
Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı
Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı
Yumaklı: 2025'te 517 Milyon Fidan ve Tohumu Toprakla Buluşturduk
Yumaklı: 2025'te 517 Milyon Fidan ve Tohumu Toprakla Buluşturduk
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki
Alişan, Oğlu Burak ile Futbol Antrenmanını Paylaştı
Alişan, Oğlu Burak ile Futbol Antrenmanını Paylaştı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft