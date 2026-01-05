Gebze Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Gebze Belediyesi, olası olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerin durumları hakkında bilgi aldı. Bu süreçte belediyenin, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamadan sürmesini sağlamak amacıyla hızlıca harekete geçtiği vurgulandı.

Hazırlık Süreci ve Önlemler

Başkan Büyükgöz, kış şartlarına karşı alınan önlemleri değerlendirirken, Meteoroloji'den gelen uyarının ciddiyetine dikkat çekti. "Ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık," şeklinde konuştu. Bu kapsamda, kar yağışı esnasında acil müdahale için gerekli ekipmanların yanı sıra tuz ve kum gibi malzemelerin de yeterli miktarda stoklandığı belirtildi.

Personel ve Ekipman Hazırlığı

Olası kar yağışında sahada görev alacak personel sayısına da dikkat çeken Başkan Büyükgöz, 425 personelin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade etti. Ekipler, kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere hazır bir şekilde beklemektedir. Ayrıca, araçların bakım ve onarımlarının tamamlandığı ve karla mücadele için gerekli tüm donanımın sağlandığı bilgisi verildi.

Vatandaşlara Bilgilendirme

Gebze Belediyesi, kar yağışı öncesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çeşitli duyurular yapmaktadır. Bu duyurular, kar yağışının beklenenden daha etkili olabileceği durumlar için alınacak önlemler hakkında halkı bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yerel yönetim, halk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, kar yağışının yaratabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmayı hedeflemektedir.

Belediye ekipleri, karla mücadele sürecinde vatandaşların karşılaşabileceği sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla hizmet vermeye devam edecektir. Bu kapsamda, 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezi oluşturularak, acil durumlar için hızlı müdahale planları devreye alınmıştır. Gebze Belediyesi'nin bu hazırlıkları, vatandaşların yaşam standartlarını korumak ve kış şartlarının getirdiği zorluklara karşı dayanıklılığını artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.