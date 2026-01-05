2026 Ocak Kira Artış Oranı Belli Olacak

2026 yılının Ocak ayında uygulanacak kira artış oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, kira zam oranının belirlenmesinde kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Kira artış oranının ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı, kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği detaylar arasında yer alıyor.

Ocak Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, Ocak ayı kira artış oranı netlik kazanacak. Şu an için piyasada yalnızca tahminler ve beklentiler üzerinden değerlendirmeler yapılabiliyor. Ekonomistlerin öngörülerine göre, Aralık ayı enflasyonunun yaklaşık %1,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, Ocak kira artış oranının %33 ile %35 arasında olması öngörülüyor. Ancak, kesin oran TÜİK’in resmi açıklaması ile belirlenecek.

Kira Artış Oranı Hesaplama Yöntemi

Kira artış oranının hesaplanmasında TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) verileri esas alınıyor. Yasal düzenlemelere göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan kira artış oranı, son 12 aylık TÜFE değişimi üzerinden belirleniyor. Aralık ayı TÜFE verisinin açıklanmasının ardından, bu verinin bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzdesi belirleniyor. Bu oran, kiracı ile ev sahibi arasındaki kira sözleşmesine uygulanacak azami artış yüzdesi olarak kullanılıyor.

Örnek Kira Artış Hesaplamaları

Tahmini %35'lik kira artış oranı üzerinden bazı örnek hesaplamalar yapmak mümkündür. Örneğin, 20.000 TL kira bedeli olan bir daire için, tahmini zam oranı %35 olduğunda, zam tutarı 7.000 TL olacak ve yeni kira bedeli 27.000 TL olarak hesaplanacaktır. Benzer şekilde, 15.000 TL kira bedeli olan bir daire için de, yeni kira bedeli 20.250 TL olarak belirlenebilir. Bu hesaplamalar, tahminler üzerinden yapılmakta olup, kesin oran 5 Ocak'ta açıklanacak olan TÜİK verileri ile netleşecektir.

Piyasa Beklentileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekonomistler, Ocak ayı kira artış oranının yüksek olması durumunda, hem konut hem de iş yeri piyasasında fiyatların yeniden şekillenebileceğini belirtmektedir. Kiracıların, kira artış oranını doğru bir şekilde hesaplayabilmeleri için TÜİK'in resmi açıklamasını beklemeleri önemlidir. Ayrıca, kira artış oranı hesaplamasında sözleşmede belirtilen usullere dikkat edilmesi gerekmektedir. Yasalara göre tavan oran üzerinde zam yapılması mümkün olmadığından, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin resmi verileri takip etmeleri kritik bir öneme sahiptir.

Son olarak, 2026 yılı Ocak kira artış oranı, 5 Ocak 2026’da açıklanacak olan TÜİK verileri ile kesinleşecek. Piyasadaki tahminler %33 ile %35 aralığında olsa da, resmi rakamın duyurulması ile kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini net bir biçimde hesaplayabilecekler. Bu süreçte, kira sözleşmesinde belirtilen zam hesaplama yöntemine uygun hareket etmek ve tahmini oranlar üzerinden erken zam yapmamak önem taşımaktadır.