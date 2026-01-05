2026 Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu!

2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda netleşti. Yeni belirlenen tavan ücret, 63.948 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, özellikle yüksek brüt maaş alan çalışanlar için tazminat hesaplamalarında önemli bir etkiye sahip olacak.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirleniyor?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncellenmektedir. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları, memur maaş artışlarını doğrudan etkileyerek kıdem tazminatının üst sınırını belirlemektedir. 2026 yılı Ocak ayında geçerli olacak memur maaş zammı %18,61 olarak hesaplandı. Bu artış, kıdem tazminatı tavanının 63.948 TL'ye yükselmesini sağladı. Sonuç olarak, brüt maaşı bu tutarın üzerinde olan çalışanların yıllık kıdem tazminatı, 63.948 TL ile sınırlandırılacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatının hesaplanmasında çalışanın brüt maaşı ve iş yerindeki çalışma süresi dikkate alınmaktadır. Hesaplama formülü şu şekildedir: Toplam Tazminat = (Brüt Ücret x Çalışma Yılı x 30) / 365. Ancak, brüt maaş ne kadar yüksek olursa olsun, ödenecek yıllık kıdem tazminatı 63.948 TL'yi geçemeyecektir. Örneğin, 10 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan ve brüt maaşı 80.000 TL olan bir bireyin teorik kıdem tazminatı 800.000 TL olsa da, tavan sınırı nedeniyle bu rakam 640.000 TL'ye düşecektir.

Yeni Tavanın Etkileri

Yeni belirlenen kıdem tazminatı tavanı, özellikle brüt maaşı bu sınırı aşan çalışanlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Bu grup için hesaplamalarda dikkate alınacak maksimum tutar 63.948 TL olacaktır. Diğer yandan, brüt maaşı bu sınırın altında olan çalışanlar için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir; bu kişilerin tazminatları doğrudan brüt maaşları üzerinden hesaplanacaktır.

2026 Kıdem Tazminatı Tavanı Tablosu

2025 Temmuz döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL olarak belirlenmişti. 2026 Ocak ayına gelindiğinde ise bu rakam %18,61 oranında artarak 63.948 TL'ye yükselmiştir. Bu artış, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamalarındaki en önemli değişikliklerden biri olarak değerlendirilmektedir.