Dolar
42,4449 %0.01
Euro
49,0211 %0.21
Gram Altın
5.548,51 % -0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi İndirimli Et Satışı Fiyat Artışını Frenliyor

İndirimli Et Satışı Fiyat Artışını Frenliyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İndirimli Et Satışı Fiyat Artışını Frenliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla zincir marketlerde gerçekleştirilen uygun fiyatlı kırmızı et satışlarının, piyasa fiyatlarını dengeleyerek artışını yavaşlattığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, bu uygulamanın hem tüketiciyi koruduğunu hem de piyasada istikrar sağladığını belirtiyor. Ancak son zamanlarda sosyal medyada yayılan bazı paylaşımların, üreticileri yanıltarak hayvan kesiminde tereddütlere yol açtığını vurguluyorlar.

Uygulamanın Tarihçesi ve Etkileri

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, ESK ile yürütülen ucuz karkas et uygulamasının yaklaşık üç yıldır devam ettiğini belirtti. Güzeldere, bu projenin İstanbul'daki 30 üye şubesinde kesintisiz olarak uygulandığını kaydetti. Projenin başlangıcında, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan spekülatif fiyat artışları nedeniyle kırmızı et fiyatlarının yükselişe geçtiğini hatırlatan Güzeldere, bu durumun Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde arz talep dengesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Projenin Kamu Faydası

Güzeldere, ESK'nın belirlediği fiyatlarla etlerin vatandaşa ulaştırıldığını ve bu projenin olmaması durumunda kırmızı et fiyatlarının daha da yükselmiş olabileceğini ifade etti. ESK üzerinden temin edilen etlerin, adil ve şeffaf bir biçimde dağıtıldığını belirten Güzeldere, bu süreçteki tüm üyelerin ESK'nın belirlediği satış fiyatlarına uymak zorunda olduğunu, aksi takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklarını vurguladı. Ramazan ayında artan talep nedeniyle bazı dönemlerde etlerin tükendiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal Medya ve Üretici Beklentileri

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, kırmızı etin üretim sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan "hayvanlarınızı kesmeyin" şeklindeki paylaşımlar, üreticilerin kesim kararlarını etkileyip piyasa beklentilerini değiştirmekte. Tüfekci, bu paylaşımların insanların hayvanlarını kesmekten vazgeçmesine yol açtığını belirterek, bu durumun piyasada sıkıntılara neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, besi yemlerine gelen zamların da büyük bir sorun oluşturduğunu ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Özellikle küçük besicilerin, sosyal medya paylaşımlarından dolayı büyük zararlar yaşadığını kaydeden Tüfekci, bu durumun piyasada belirsizlik yarattığını ve köylülerin beklenti içinde olmasına neden olduğunu sözlerine ekledi. Tüm bu gelişmeler, kırmızı et piyasasında yaşanan dinamiklerin ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

#Ekonomi
#Ekonomi Haberleri
Bakanlık Duyurdu: Ülkeye Girişi Yasaklanan Ürünler Açıklandı
Bakanlık Duyurdu: Ülkeye Girişi Yasaklanan Ürünler Açıklandı
#Gündem / 24 Kasım 2025
Romelu Lukaku Kimdir? Fenerbahçe ile Anılan Belçikalı Golcünün Detaylı Biyografisi
Romelu Lukaku Kimdir? Fenerbahçe ile Anılan Belçikalı Golcünün Detaylı Biyografisi
#Gündem / 24 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu
Ekonomi
Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığımız Azalıyor
Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığımız Azalıyor
Serdar Ortaç'ın Eski Eşine Yönelik İddialar Magazin Gündemini Sarstı
Serdar Ortaç'ın Eski Eşine Yönelik İddialar Magazin Gündemini Sarstı
Can Tatlı Kimdir? Hüseyin Tatlı’nın Oğlu ve İdo Tatlıses’e Benzeyen Genç İsmin Hayatı
Can Tatlı Kimdir? Hüseyin Tatlı’nın Oğlu ve İdo Tatlıses’e Benzeyen Genç İsmin Hayatı
Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Artacak Mı? 24 Kasım Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Artacak Mı? 24 Kasım Altın Fiyatları
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Gözler Aralık Ayındaki Toplantıda
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Gözler Aralık Ayındaki Toplantıda
Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!
Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft