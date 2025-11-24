Dolar
En Çok Ne Dinlediniz? Spotify Wrapped 2025'in Yayın Tarihi Sızdı mı?

Spotify Wrapped için geri sayım başladı! 2025 özeti bu hafta mı, yoksa önümüzdeki hafta mı geliyor? İşte tüm tahminler ve detaylar…

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Yılın en çok beklenen dijital etkinliklerinden biri olan Spotify Wrapped, milyonlarca kullanıcının müzik zevkini bir yılın sonunda gözler önüne seriyor. 2025 yılı sona yaklaşırken, herkesin aklındaki o soru tekrar gündemde: Spotify Wrapped 2025 ne zaman yayınlanacak?

Her yıl kasım sonu veya aralık başında gelen Wrapped özeti, bu sene için henüz resmî olarak duyurulmadı. Ancak önceki yılların tarihleri incelendiğinde Spotify’ın geleneksel olarak çarşamba günlerini tercih ettiği dikkat çekiyor.

Tahmini tarihler:
– 26 Kasım 2025 Çarşamba
– 3 Aralık 2025 Çarşamba

Spotify'dan henüz bir sosyal medya teaser’ı ya da duyuru gelmemesi, Wrapped 2025’in büyük ihtimalle 3 Aralık’ta açıklanabileceğini düşündürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi kullanıcılar, en çok dinledikleri şarkılar, sanatçılar, müzik türleri ve podcast’lerle dolu kişiselleştirilmiş özetlerini sosyal medyada paylaşacak. Wrapped sadece bireysel kullanıcılar için değil, global müzik trendlerini de gözler önüne seriyor.

Şirketin bu hafta içinde sürpriz bir açıklama yapması bekleniyor. Takipte kalın, çünkü yıl boyunca kulaklığınızdan çıkan her ses, şimdi büyük sahnede!

#Spotifywrapped
#Wrapped2025
#Ençoknedinledin
#Müziközeti
#Dijitaltrendler
#Spotifyyılsonu
#Ençokdinlenenler
#Müziklistem
#2025wrappedtarihi
