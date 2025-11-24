Kazandıran Numaralar Belli Oldu! Sayısal Loto’da 379 Milyon TL Yine Sahipsiz

24 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi, yine milyonların gözünü ekranlara çevirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 141. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar belli oldu ancak sonuç beklentileri boşa çıkardı.
Kazanan numaralar:
24 – 34 – 59 – 60 – 61 – 70
Joker: 53
SüperStar: 45
Yayınlanan sonuçlara göre, 6 bilen yine çıkmadı ve büyük ödül olan tam 379 milyon 31 bin 278 TL, bir kez daha devretti!
Sadece bir kişi 5 bilerek 6 milyon 391 bin TL’lik büyük bir ikramiyenin sahibi oldu. Ancak ne SüperStar seçeneğinde ne de 6 bilen kategorisinde talihliler görüldü.
SüperStar ile 4 bilen bir kişi 577 bin TL kazandı ve dikkat çekti. Çekilişin ardından sosyal medyada “Talih bu kadar kaçar mı?”, “Biri bile 6 bilemedi, inanılmaz!” yorumları yağdı.
Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 26 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Gözler şimdi dev ikramiyenin yeni sahibinde!