Kazandıran Numaralar Belli Oldu! Sayısal Loto’da 379 Milyon TL Yine Sahipsiz

24 Kasım çekilişinde 6 bilen yine çıkmadı! 379 milyon TL devretti, yeni çekilişte heyecan tavan yapacak.

Yayınlanma
14
Kazandıran Numaralar Belli Oldu! Sayısal Loto’da 379 Milyon TL Yine Sahipsiz
Okunma Süresi: 1 dk

24 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi, yine milyonların gözünü ekranlara çevirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 141. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar belli oldu ancak sonuç beklentileri boşa çıkardı.

Kazanan numaralar:
24 – 34 – 59 – 60 – 61 – 70
Joker: 53
SüperStar: 45

Yayınlanan sonuçlara göre, 6 bilen yine çıkmadı ve büyük ödül olan tam 379 milyon 31 bin 278 TL, bir kez daha devretti!

Sadece bir kişi 5 bilerek 6 milyon 391 bin TL’lik büyük bir ikramiyenin sahibi oldu. Ancak ne SüperStar seçeneğinde ne de 6 bilen kategorisinde talihliler görüldü.

SüperStar ile 4 bilen bir kişi 577 bin TL kazandı ve dikkat çekti. Çekilişin ardından sosyal medyada “Talih bu kadar kaçar mı?”, “Biri bile 6 bilemedi, inanılmaz!” yorumları yağdı.

Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 26 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Gözler şimdi dev ikramiyenin yeni sahibinde!

