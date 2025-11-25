Dolar
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Durumu ve Gelişmeler

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Durumu ve Gelişmeler

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Durumu ve Gelişmeler
Beşiktaş, Samsunspor ile oynanan maçın ardından yaşanan üzüntüyü geride bırakmaya çalışırken, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu takımın gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Silva'nın sağlık durumu ve takımda kalma isteği, kulüp yönetimi ve taraftarlar tarafından yakından izleniyor.

Rafa Silva'nın Tedavi Süreci

Geçtiğimiz hafta kapsamlı bir MR taramasından geçen Rafa Silva'da herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ancak, oyuncunun yaşadığı ağrıların devam etmesi nedeniyle kulüp, yeni bir tedavi programı oluşturma kararı aldı. Silva, 4 günlük bu tedavi programı süresince, takım idmanlarından ayrı bir zaman diliminde çalışmalarını sürdürdü.

Bireysel Çalışmalara Başladı

Rafa Silva, tedavi programını tamamladıktan sonra bireysel antrenmanlara geçti. Dünkü çalışmalara katılan tecrübeli futbolcunun durumu, Beşiktaş sağlık heyeti tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Bu süreçte, oyuncunun iyileşme süreci ve performansı, kulüp yönetimi için büyük önem taşıyor.

Takımda Kalma İsteği

2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana yaşadığı ağrılar nedeniyle idmanlara katılmayan Rafa Silva, takımda kalma isteği konusunda net bir tavır sergiliyor. Kulüp yönetimi, Silva'nın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinden gelecek son raporu bekliyor. Bu süreç, hem oyuncunun kariyeri hem de Beşiktaş'ın gelecek planları açısından kritik bir öneme sahip.

Rafa Silva'nın durumu, Beşiktaş taraftarları ve futbol kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Oyuncunun ilerleyen günlerdeki performansı, hem kendisi hem de kulüp için belirleyici olacak.

